México y Estados Unidos deben construir “marcos durables” en energía, cambio climático, migración y seguridad, que trasciendan las políticas marcadas por los gobiernos actuales, si es que buscan éxito a nivel mundial para el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), sostuvo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Con miras a la reunión de los mandatarios de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López y Joe Biden, respectivamente, la próxima semana y que definirá la relación de ambas economías del futuro, el diplomático estableció, así como la economía está definida en un marco durable que es el T-MEC, ahora falta complementar otras inquietudes en materia de energía y el cambio climático, migración y seguridad.

Al inaugurar las Juntas Binacionales 2022, México-EU, organizado por la Coparmex, el embajador Salazar sostuvo que existe la oportunidad “de llegar a marcos durables que no van a depender de quién es esté en el poder en cualquier nación”, no es solamente un marco Estados Unidos y México, sino “es un marco mundial, porque sabemos, si China o India siguen haciendo lo que hacen ahora con algunas de las fuentes de su energía, no vamos a tener éxito”.

Ante socios del sector patronal de México, Ken Salazar apostó porque las dos naciones puedan ser líderes en la generación de energía renovable y en la lucha contra el cambio climático. “En las dos naciones tenemos una oportunidad grande en energía renovable, porque aquí en México, (en) los desiertos de Chihuahua y Sonora, (en) los aires del sureste, ahí puede ser la batería grande de la energía renovable para Norteamérica”.

Para ello, el representante estadounidense planteó trabajar por una frontera segura y garantizar seguridad a los empresarios para operar.

En lo relativo a la migración, agregó, “te quiebra el corazón, lo que está pasando con este flujo de migrantes que nunca se había visto en la historia, ahí también se requieren un marco durable, y México y Estados Unidos lo tienen que resolver juntos”.

El Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma aseguró que los desafíos que enfrenta nuestra región requieren una coordinación y una cooperación constante entre los sectores público, privado y social, “por lo que estas Juntas Binacionales contribuyen a definir una agenda compartida”.

