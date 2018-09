Querer competir con los grandes no funciona, lo importante es ir a nichos. Con esa ideología y apoyados en la Red Compartida que opera Altán, Diveracy alista soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de nichos de mercado.

Diveracy, que surge de la sociedad entre Virtual Ware y Naka Mobile, es uno de los clientes de Altán Redes. Firmaron un contrato por 20 años y su expectativa es sentar la base para impulsar la creación de operadores móviles virtuales enfocados en soluciones de nicho.

Sergio Ramírez, VP de Desarrollo Internacional de Negocios de Virtual Ware, dijo a El Economista: “Vamos enfocados a nichos, nuestro modelo de negocio no es uno tradicional de telecomunicaciones en términos de dar un paquete de datos al consumidor y que pueda hablar por teléfono, y descargar contenidos”.

Explicó que el modelo de negocios de Diveracy está orientado a soluciones de mercado, a nichos, “contamos con plataforma habilitadora que nos permitiría crear operadores móviles virtuales en menos de 24 horas y generar socios de negocio con impacto social”.

Esto es, por ejemplo, soluciones para ejidos, en las que sea posible tener medición climática en una región determinada o catálogos de cultivo. O bien, en alguna zona proveer soluciones de seguridad; o soluciones tecnológicas para puertos o sindicatos.

Ramírez comentó: “En la Red vimos flexibilidad y un tema importante de costos. Los costos que nos daban los demás operadores hacían inviable cualquier proyecto, además que los tiempos de respuesta son largos. Actualmente, ¿cuántos OMV hay en el mercado y por qué todos están con Movistar? Porque la realidad es que los operadores no están abiertos a ellos”.

“La cobertura no es algo que nos preocupe, nuestras soluciones van a mercados específicos, y atiende necesidades puntuales, creceremos junto con la Red. Independientemente de la cobertura de Altán, podríamos tener cobertura vía roaming con AT&T, Telcel o Movistar, aunque no tenemos prisa por la cobertura”. Diveracy no busca proveer el servicio de Internet en casa como otras compañías han anunciado, lo que interesa es dar servicios pero con valor agregado.

“Ya todo está listo, estamos con la Red Compartida, estamos en la etapa de pruebas y como la red corre sobre los 700 MHz, no todos los dispositivos que están en el mercado están homologados, entonces estamos junto con Altán trabajando en la homologación de equipos”, dijo. Diveracy prevé que iniciarán la etapa de comercialización de soluciones a principios de noviembre próximo.

