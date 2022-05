El sector comercio del país aclaró que el plan para controlar la inflación no contempla una reducción de precios en la canasta básica sino garantizar que no incrementen.

“Es un acuerdo de buena voluntad, donde cada uno de los empresarios deberá de ver hasta dónde puede hacer el esfuerzo de mantener el precio, de no subir los precios, nosotros invitamos y no sólo en estos productos en esta lista, sino de hacer el esfuerzo posible a tratar de ser más eficientes a no dar un aumento excesivo, no sólo en esto sino en todos los productos incluso en servicios turísticos que se prestan”, comentó el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar.

El líder empresarial confió en que esta medida coadyuve a garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo, siendo reflejo además de la responsabilidad que ahora y desde hace años han asumido los empresarios para proteger la economía de la ciudadanía.

“Los empresarios hemos demostrado, desde la unidad y la ética, un apoyo férreo a toda la sociedad de México en los momentos más difíciles, seguiremos por supuesto asumiendo esta responsabilidad otorgando nuestro respaldo a medidas que demuestren ser beneficiosas para nuestra economía”, explicó Tejada Shaar.