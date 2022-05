Acapulco, Gro.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se sumó al plan antiinflacionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla precios de garantía a 24 productos de la canasta básica, que comercializan en tiendas de autoservicio, adelantó su presidente José Abugaber.

Abugaber advirtió que de no hacerlo, la inflación podría dispararse hasta 12% al finalizar el año.

“Estoy pensando que hoy en día traemos una inflación de 7.5 por ciento. Si no hacemos nada, puede que se vaya al 11, al 12 por ciento. Con esto puede que se vaya al 9.5, que se vaya al 10 el tema”, dijo previo al Encuentro de Industriales 2022.

“Concamin se subió a la agenda del presidente López Obrador. Una canasta básica y hay una agenda de varios temas que va presentar el presidente que nos van a ayudar a mitigar los costos de producción, pero la Antad tiene una parte muy importante de eso”, abundó.

José Abugaber dijo que “no podemos dejar de estar convocando a las cámaras, a las confederaciones qué son los que organizamos todo para que las cosas funcionen”.

No obstante, el líder industrial refirió que es un tema mundial, de modo que mientras la guerra no pare, haya escasez, no abran los puertos en Shanghai, China, todo este tipo de cosas no podemos controlar esto, es un tema externo.

De parte de “la Confederación está toda la disposición para que el México recibo una canasta básica al mejor precio, eso les puedo decir”, comentó.

Recordó que es un proyecto de seis meses, de mesas de trabajo, es un proyecto a largo plazo, pero estaremos trabajando juntos, de nuestra parte vamos a tener la mejor disposición.

Es un consenso que se ha trabajado, dijo, al decir nosotros es porque han hablado con Kimberly Clark, y se juntaron con otros demás fabricantes, eso es decir que es una cuestión de decisión consensuada con todos nosotros.