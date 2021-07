Considerando que la sostenibilidad está arraigada en el negocio de BIC y que ésta apoya el crecimiento económico respetando la sociedad, comunidades, consumidores y medio ambiente, la empresa enmarca sus valores y cultura empresarial a través de mejores prácticas de mercado para fomentar mayor conciencia en el consumo, asimismo cabe destacar que a través de sus equipos de investigación trabajan en reducir la huella medioambiental de sus productos para ofrecer más opciones fabricadas con materiales reciclados.

“Apoyar la economía circular es un compromiso a largo plazo para nosotros. Desde nuestra fundación hace más de 75 años, BIC se ha enorgullecido de utilizar la menor cantidad de materiales posible para fabricar productos duraderos que puedan reutilizarse. Hoy en día seguimos transformando la forma en que utilizamos el plástico de forma responsable, desde la I+D y la fabricación hasta el envasado y la fase posterior a la vida útil”, comentó Paula Griglione, Directora General de BIC en México y Ecuador.

Para sustentar la fabricación de productos con materiales reciclados, BIC mantiene una filosofía de las 4R: Reducir la cantidad de materias primas utilizadas para fabricar sus productos, incluir la mayor cantidad posible de materiales reciclados o alternativos, fabricar más productos Reutilizables y mejorar la Reciclabilidad de sus productos y envases.

Cabe destacar que en 2018 la empresa lanzó el programa de desarrollo sostenible "Writing the Future, Together", el cual está incorporado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que hoy se mantiene presente en sus operaciones diarias. Dentro de este programa, para el 2025 tienen como objetivo fomentar la innovación sustentable reduciendo la huella ambiental y social de sus productos; asegurar un entorno de trabajo seguro aspirando a que no haya ningún accidente en sus operaciones; involucrar proactivamente a los proveedores para asegurar el abastecimiento más seguro, innovador y eficiente; y mejorar la vida a través de la educación, impulsando las condiciones de aprendizaje de 250 millones de niños en todo el mundo.

“Aunque es necesario seguir haciendo esfuerzos, estamos orgullosos de los avances que hemos logrado. Por ejemplo, mediante la ejecución de las iniciativas del programa, hemos apoyado, desde 2018 hasta 2020, la mejora de las condiciones educativas de 118 millones de niños, a través de donaciones de productos, voluntariado de los miembros del equipo, alianzas con instituciones y organizaciones dedicadas a promover la formación de los niños y darle acceso a la educación”, enfatizó la directiva de BIC.

Entre los logros de la firma hacia el 2025, destaca el uso del 80% de la energía de origen renovable y ahora apuntan a que sea el 100%, del mismo modo, el 97% del cartón de los empaques utilizados son de lugares certificados o son reciclados, el 94% son libres de PVC, y cerca del 50% de nuestros los de plástico son reutilizables, reciclables o para composta y están hechos con material reciclado.

Aunque han dado grandes pasos para reducir el consumo de plástico virgen, en BIC están conscientes de los esfuerzos que requiere reducir el uso de los derivados del petróleo en sus productos, por ello, a finales del 2020 la empresa publicó sus objetivos sobre el uso de plástico, en donde para el 2025, el 100% de los empaques de plástico de los consumidores serán reutilizables, reciclables o para composta; y para el 2030, usarán 50% de plástico reciclado en sus productos.

Retos y oportunidades

Entre los retos de BIC se encuentra la búsqueda constante de incluir soluciones sustentables en su proceso para apoyar a la economía circular que busca cambiar el modelo lineal de "tomar, hacer y deshacer", por una nueva forma de diseñar productos para mantenerlos en uso y evitar que se conviertan en desechos contaminantes.

“Bajo esta filosofía, de las oportunidades que identificamos se encuentra el mejorar nuestros esfuerzos dentro de las fábricas, nuestros transportes y empaques. Para las fábricas, estamos comprometidos en asegurar que las instalaciones de producción operen de forma responsable con el medio ambiente. En el transporte, buscamos reducir la huella ambiental por medio de la optimización de rutas de distribución y la contratación de transportistas responsables. Respecto a nuestros empaques, BIC se ha centrado en tres prioridades como eliminar los envases siempre que sea posible, seleccionar materiales responsables con el medio ambiente, y reducir y reciclar los residuos de envases en las fábricas”, detalló Paula Griglione.

“Sólo lo necesario” es un legado que ha acompañado a BIC desde sus inicios y se implementa en todos los procesos. Asimismo, el compromiso con la sustentabilidad también es impulsado por los consumidores que exigen mayor investigación, desarrollo y tecnología; son ellos quienes piden productos y empaques reusables, reciclables o de uso para composta, agregó Griglione.

La sustentabilidad es parte del ADN del negocio de BIC y el compromiso como empresa socialmente responsable es estar un paso adelante para ayudar en la preservación del planeta y las futuras generaciones por lo cual mantendrán el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad en busca de nuevas oportunidades para hacer más eficientes los procesos, productos y envases, sin dejar de ofrecer productos esenciales para el día a día.