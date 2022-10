Compañías telefónicas pagarían 62% de sobreprecio por usar espectro en México, insiste el IFT al gobierno federal

Las compañías de telecomunicaciones pagarán un sobreprecio de 62.2% por explotar frecuencias de espectro radioeléctrico en el transcurso de 20 años que dura la vigencia de ese tipo de concesiones en México, estimó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Este sobreprecio deriva de los criterios que determinan el nivel de la carga impositiva por utilizar bandas de espectro y que a su vez son definidos anualmente por la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Derechos (LFD).

Los cálculos del IFT indican que en el transcurso de 20 años, los operadores pagarían unos 183,219 millones de pesos por los pagos anuales por el derecho de explotar bandas radioeléctricas, equivalentes a 9,179 millones de dólares. La cifra contrasta con los 112,960 millones de pesos o 5,668 millones de dólares que pagarían otras compañías celulares por explotar las mismas bandas en otros países y en el mismo tiempo.

Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, recordó de la insistencia del órgano regulador de telecomunicaciones a la Secretaría de Hacienda para que se redefinan los criterios sobre los pagos anuales de derechos, porque los criterios actuales restan competitividad al sector y dificultan los despliegues de tecnología de nueva generación como las redes 5G.

Para atajar obstáculos en el desarrollo de las redes 5G en el país, el funcionario indicó que el IFT propone una reducción del 30% en los derechos por explotar las bandas de los 600 MHz y la banda de 1.5 GHz o Banda L, previstas por el IFT para desarrollar redes de quinta generación, pero que no han sido adjudicadas aún en procesos licitatorios, pero este tipo de propuestas han sido poco atendidas por la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados.

Estas dos bandas radioeléctricas en particular no presentarían desfalcos para el erario, en el supuesto de que se redefinan los criterios sobre pagos derechos aplicables para este espectro, pues no han sido puestas nunca a concurso de licitación para servicios de telecomunicaciones.

De cara a la Licitación IFT-12 de espectro para servicios 5G, el IFT quiere evitar que se repita un proceso en que la mayor parte de los lotes disponibles no reciban ofertas debido a la alta carga impositiva.

Así ocurrió en la pasada licitación de frecuencias en que 41 lotes recibieron tres ofertas de compra por las bandas de 2.5 GHz y de 800 MHz que funcionarían a Telcel y AT&T para completar coberturas con tecnología 4G-LTE. Por los lotes desiertos, el regulador no pudo recaudar a favor de la Tesorería de la Federación hasta 614 millones de pesos.

La banda de los 3.5 GHz, de entre las más idóneas para desplegar redes de 5G y que México planea licitar en 2023, costaría aquí hasta 643 millones de dólares, frente a los 342 millones de dólares que pagarían los operadores en otros países como media internacional.

“El espectro asignado para servicios móviles en México es caro con respecto al comparativo internacional y los derechos anuales por uso del espectro son el principal factor del alto costo del espectro en México. Esto es insostenible en el tiempo para los operadores más pequeños como AT&T, Telefónica y potenciales nuevos operadores”, dijo el IFT.

“Muchos de los países con mejores servicios de telecomunicaciones no establecen cuotas fijas anuales por uso del espectro o dichos montos son muy reducidos, inferiores al 5% de su valor total”, agregó.