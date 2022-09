Esta senadora del PT quiere meterle esteroides a la primera licitación 5G de México

Cora Cecilia Pinedo Alonso es senadora del Partido del Trabajo (PT) por Nayarit, un estado en que el 4.9% de su población no tiene acceso a Internet, unos 62,000 nayaritas en 2021. La senadora, anteriormente diputada, presidenta municipal y con bandera política del PRI a Morena, pero maestra de profesión, promueve ahora una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) para modificar los criterios de cobros anuales por el permiso que tienen las empresas para explotar frecuencias de espectro para Internet y telefonía fija y móvil.

Su propuesta —la primera en su tipo que un político plantea para un país con 133 millones de líneas celulares en activo— plantea que se modifiquen a la baja los cobros por usar frecuencias en tecnología 5G, pero que aún no han salido al mercado en procesos de licitación. También plantea modificar la estructura de cobro que actualmente se aplica en zonas geográficas, para pasar de considerar solamente regiones celulares de nivel estatal, a áreas básicas de servicio o ABS, por municipios que son de menor tamaño y por tanto de una variable económica distinta que permitiría allí el ingreso de nuevas compañías con precios más asequibles de Internet y telefonía, y de otros servicios para el consumidor.

La propuesta incorpora además un criterio de acreditación de erogaciones para aquellos operadores que demuestren inversiones de cobertura social en localidades que no cuenten con un servicio de acceso a Internet móvil, un esquema que ya existe en otros países como Chile desde hace años.

Al año 2022, según datos de la OCDE, del dinero total que las empresas pagan al Estado por usar espectro en México, entre el 70% y el 92% corresponde solamente a los pagos anuales por ese uso y según la banda radioeléctrica que se trate, y es lo que Cora Cecilia Pinedo Alonso plantea modificar, porque las empresas tienen así más difícil llevar cobertura a regiones desatendidas, como a los seis municipios de su natal Nayarit a donde en 2021 no llegaba todavía una red de fibra óptica para soportar servicios fijos y móviles de calidad.

En síntesis, el documento de 91 páginas de la senadora propone una reforma para los artículos 244-G, 244-H, 244-I y 244-J de la Ley Federal de Derechos y también pasa por hacer una adhesión de un artículo 239 bis a la misma ley. Esas adecuaciones significan efectos para las bandas de los 800 MHz y de 850 MHz, también para las frecuencias de los 600 MHz y de 1.5 GHz (Banda L) y de 3.5 GHz que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) planea subastar en el año 2023 y que los operadores aprovecharían para construir redes y productos 5G para todo México y más accesible al bolsillo en un momento en que la inflación encarece todo.

La propuesta ya inició su camino en el Senado de la República, de donde fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión en comisiones este martes 27 de septiembre y, en el mejor de los escenarios, saldría aprobada antes del 15 de noviembre, la fecha que los diputados tienen como última para tener aprobada la Ley de Ingresos del año 2023 y de la que hace parte la Ley Federal de Derechos.

“La fecha está cerca, pero desde el Senado la vamos a apoyar, porque cambiar los precios es una vía para asegurar el salto de México al 5G”, dice la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso en esta entrevista.

—Usted fue normalista, luego alcaldesa dos veces, también diputada y ahora senadora, una mujer muy política. ¿Qué le picó para hacer suyo un tan tema técnico y desdeñado por varios gobiernos?

—No soy ingeniera, pero entiendo cuando mi teléfono no tiene señal y entiendo que para hacer una ley se necesita de la política, por eso estoy aquí. Mi percepción con las telecomunicaciones parte de que soy profesora y mi compromiso es con la educación, porque al presidir la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África me he dado cuenta de que el secreto de muchos de esos países con su contundente desarrollo y su dinámico crecimiento económico tiene que ver con la educación y con la herramienta que es tener un acceso a Internet.

Tenemos, como mexicanos, ver la experiencia de que los países asiáticos se han convertido en líderes de desarrollo de tecnología y en economía, porque avanzaron con esa intención de democratizar el acceso a Internet.

Mi trabajo con esta iniciativa tiene que ver mucho entonces con una labor de convencimiento a mis colegas diputados y senadores que votar por esta propuesta de bajar los pagos de derechos de las frecuencias nos va a abrir mucho la posibilidad de desarrollarnos y subirnos a esa dinámica de un crecimiento sostenido. Por todo ello vamos a cabildear mucho también en las comisiones de salud, de educación, ciencia, tecnología y otras comisiones afines, para que de esa manera, todos juntos, generemos fuerza para que sea considerada nuestra propuesta en las comisiones de Hacienda y como tal en ambas cámaras.

—¿Cree que su propuesta tiene oportunidad y tiempo de ser atendida en tanto el Congreso define el Paquete Económico del año 2023?

—La iniciativa ya está en Cámara de Diputados. Nuestra posición para que se considere este planteamiento es que se tiene que generar cobertura y crecimiento en un determinado tiempo.

Nuestra iniciativa se presentó el 20 de septiembre, pero no hubo tiempo de presentarla en tribuna del Senado y se turnó a la Cámara de Diputados inmediatamente, porque es un tema que tiene que ver con la Ley de Ingresos, un asunto que por atribución corresponde a los diputados ver.

Creemos que sí debería ser atendida ya con todo el Paquete Económico que se está discutiendo. Allá tenemos aliados que han escuchado de la iniciativa y de su planteamiento; y hay interesados, porque este es un tema de acceso a Internet que empata con un tema de justicia social. Entre más cobertura haya, más usuarios tendrían la posibilidad de acceder a Internet y mejorar sus vidas en todos los sentidos, como salud, educación, cumplimiento de acciones de gobierno…

Esto, tengo claro, no va a ser fácil, pero sí va en línea con la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar Internet hasta los pueblos alejados con cobertura social. Tenemos que ser muy convincentes de que esta iniciativa va a acompañada además con la aportación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque son ellos los especialistas en todo este diagnóstico nacional de cómo está el panorama de este sector. Es por eso que nuestros colegas diputados no tienen por qué dudar de respaldar una iniciativa así: que busca solucionar una necesidad real y con una argumentación más que válida como la que aporta la información del IFT.

—¿Por qué parece tenerle demasiada fe a su iniciativa, si éste es un gobierno que se ha caracterizado por exprimir al contribuyente y no dejar ir un peso de los impuestos, si no es en sus propios programas sociales?

—En el corto plazo si será, quizás, una falta de dinero que se notaría en la recaudación, pero a mediano y largo plazos se vería que ese dinero que ahora va a faltar en la recaudación se va convertir en inversión que las empresas van a hacer para crear redes donde ahora no las hay y ellas no tendrían ya más pretexto de que “no puedo llevar torres a todas partes porque todo el dinero se me va en impuestos”.

Con esa visión es tenemos como tarea sensibilizar a nuestras autoridades para que vean esta iniciativa que si se aprueba, va a mejorar las condiciones de invertir en el mercado, de que nuevas empresas, sean grandes o medianas o pequeñas y hasta de otros países, que participen en los concursos de compra de frecuencias. Más empresas terminarán por hacer más competencia y habrá así más estímulo a la inversión.

La visión de los diputados debería ser la de beneficiar a más mexicanos de todas partes y que si aprobar esta iniciativa sí habrá una “renta” que no se cobrará, en el plazo extendido será mejor todo para la economía, porque un mayor acceso a Internet además de dotar una herramienta en educación, se podrán generar posibilidad de crecimiento económico con nuevos negocios en otras vertientes de la economía, que en un determinado momento compensarán ese dinero que pudiera llegar faltar en la recaudación.

—En su propuesta se leen solamente adecuaciones para los pagos de derechos de bandas que no están en el mercado o para aquellas que nadie quiso y devolvió al Estado… ¿No cree que incluir a las bandas actualmente en explotación hubiese generado entusiasmo en los operadores?

—En una primera etapa, por decirlo así, queremos generar aceptación y generar apoyos, para que en un modo de alianzas sacar esta iniciativa adelante, porque, de entrada, es un logro que este tema se haya retomado como iniciativa, porque nadie, en ningún gobierno, había hecho propio este asunto. Tenemos que lograr que el planteamiento prospere y empezar a generar un precedente para siguientes años y allí sí, ir más allá, siendo un poco más ambiciosos con esa posibilidad de contemplar esas otras bandas, que por ahora se queda en la mesa pendiente.

Queremos permear ahorita que la inversión de los operadores para llevar Internet o telefonía no resulta tan productiva, porque la demanda a cumplir es muy grande y la carga de impuestos lo es también.

Esta iniciativa tiene como su primer planteamiento ir con las nuevas licitaciones que vienen. Darle un apoyo a los planes de inversión y hacer más atractivas las licitaciones de bandas, con precios que los que ya están estén dispuestos a pagar y que los nuevos que quieran entrar tengan manera de pagar. La primera intención de la iniciativa es que la primera licitación de 5G quede exitosa, porque su éxito se convertirá en más cobertura, más calidad, más servicios para los mexicanos. Queremos darle desde nuestra posición ese empujón.

Ahora no es que no queramos hablar sobre las demás bandas, sólo no queremos ser tan radicales y que se vayan a asustar en Hacienda y entonces no pase esta iniciativa y no se concrete una cosa ni la otra. Y para los siguientes años poder considerar también el planteamiento de mejorar las tarifas que pagan los operadores ya establecidos con las otras diferentes bandas.

—Si su iniciativa prospera, será la primera vez en la historia legislativa que un senador de un partido pequeño en un gobierno que no es PRI y PAN, logra hacer realidad una demanda que esta industria lleva haciendo desde hace diez años… Sea sincera, ¿dónde cree que pueda atorarse su propuesta?

—Yo no vine a colgarme una medalla. En todo caso, se la colgarán todos los que promuevan y aprueben esta iniciativa, porque al aprobarla estarán cambiando las cosas, abriendo posibilidades de que los mexicanos puedan tener un buen servicio de Internet y eso tiene que ayudar también a la calidad de la educación, que es el riel perfecto para llevar al país hacia otro estadio, por eso tenemos que entender que para llegar allí tenemos que bajar los cobros de los espectros.

Buscaremos la manera de convencer al secretario de Hacienda con nuestro planteamiento. Convencerlo a él se convierte en el aliado más importante de esta iniciativa.

En la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es donde se podría atorar, pero allí vamos a llegar con el criterio de que cambiar los cobros, que no es quitar, sino cambiar, se vuelve un tema para el futuro del país. Allí es donde tenemos que hacer presión.

Existen posibilidades con la mayoría simple y contando con los aliados de PT, Morena y el Partido Verde. Si queremos que nuestra licitación de 5G sea, como dicen, mundialmente reconocida como la de Brasil, tenemos que sensibilizarnos en que aprobar la iniciativa es por un futuro colectivo

Esta labor de convencimiento va ser titánica y no tenemos mucho tiempo, pero sí es importante lograr que los diputados volteen los ojos a esta iniciativa. El sector debe entender que ya existe una iniciativa así y los consumidores que es una cuestión de justicia social que va generar impulso a la conectividad y que empata con la política del gobierno federal, y que son éstos los que se pueden llevar esa medalla a su casa, porque es este gobierno el que tiene todo para cambiar esa condición.

