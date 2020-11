El gobierno de Estados Unidos pidió fortalecer o crear instituciones para fortalecer las cadenas de valor en la producción de América del Norte, luego de que la pandemia de Covid-19 evidenciara deficiencias al respecto en la región.

“Espero que de esta crisis podamos aprender lecciones, para mi es obvio que necesitamos fortalecer o crear instituciones para proteger esas cadenas de valor, porque son tan importantes”, dijo Christopher Landau, embajador de Estados Unidos para México.

Sin coordinarse con sus dos vecinos, Estados Unidos emitió el 19 de marzo pautas y una lista de ocupaciones críticas de infraestructura para ayudar a las autoridades estatales y locales a identificar activos de infraestructura críticos, instalaciones y fuerzas de trabajo durante la crisis de Covid-19.

“Francamente, los últimos meses nos han demostrado a qué nivel hemos llegado en la integración económica entre nuestros países; nos dimos cuenta en las primeras semanas de la pandemia que la integración económica ha ido más allá, ha sobrepasado las instituciones que tenemos para manejar esa relación y para proteger, por ejemplo, las cadenas de suministro”, comentó Landau, al participar en el evento virtual México Cumbre de Negocios.

México cerró 2019 como primer socio de Estados Unidos en el comercio total de productos, con una participación de 14.8%, seguido de Canadá (también con 14.8%) y China (13.5 por ciento).

El 29 de abril, Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, cuestionó que el gobierno de Estados Unidos no coordinó la determinación de sectores productivos estratégicos con México y Canadá ante la pandemia.

“Y vimos cuando, de repente, ambos países cerramos nuestras economías de manera bastante repentina en marzo, que surgieron muchos problemas, porque nuestras definiciones de industrias esenciales no estaban alineadas y no teníamos, y aún no lo tenemos, un mecanismo formal o institucionalizado para tratar de resolver estos desafíos y mantener abierto el comercio”, concluyó Landau.

En la misma cumbre, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso que hace falta, en general, un mayor diálogo entre los tres países de la región, lo mismo gobierno-industria y gobierno-gobierno, que industria-industria.

Seade destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece mecanismos de solución de controversias más claros y “ejemplares”, lo que podría inhibir el uso de medidas arbitrarias, con una integración de América del Norte “un poco más armoniosa”.

Por último, Patrick Ottensmeyer, presidente y director ejecutivo, Kansas City Southern, enfatizó que la entrada en vigor del T-MEC quitó incertidumbre en las relaciones de los tres países y planteó también la necesidad de un mayor diálogo de alto nivel entre los gobiernos y los sectores privados de la región.