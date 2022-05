Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aseguró que no ha faltado verificador alguno para realizar legitimaciones de contratos colectivos de trabajo (CCT) y retó a las organizaciones sindicales a demostrar que algunas no se hayan llevado a cabo por alguna razón atribuible al Centro Federal, que hasta ahora y pese a la austeridad, ha dado cumplimiento a la implementación de la reforma laboral.

Incluso, afirmó en entrevista, que se analizan todos los casos, como el ocurrido en General Motors, en dónde, a pesar de las votaciones y de la decisión de los trabajadores, no ha sido posible que se llegue a firmar un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con la empresa, por lo que en estos casos, es posible que se dé una prórroga a la Constancia de Representatividad al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA).

Cabe recordar que las Constancias de Representatividad Sindical tienen una vigencia de seis meses y en el caso de General Motors, ya transcurrieron 5 meses.

En ese sentido, Domínguez Marrufo destacó que “estamos planteando que puede ser, en algunos casos, que no se ejerza (la vigencia), y esto no quiere decir que el propio Centro no pueda tomar en consideración o prorrogar la vigencia de esta Constancia de Representatividad, siempre y cuando se acredite que no han formalizado el nuevo contrato colectivo por una cuestión que no es atribuible al sindicato, no porque a veces las negociaciones te pueden llevar mucho tiempo”.

Asimismo, comentó que las negociaciones de General Motors, que desató la primera queja en contra del gobierno de México bajo el T-MEC, “ya se sentaron a negociar y las pláticas van avanzando; incluso, ya se hizo un nuevo emplazamiento de huelga, ya se purgaron todos los errores procesales por los que no se admitió el emplazamiento en su momento”.

Para el director del Centro hay muy buena disposición, pero “nosotros estamos ciertos de que la Constancia de Representatividad otorgada va a surtir sus efectos y van a llegar pronto a un acuerdo las partes”.

Al respecto, Alejandra Moreno, secretaria general del SINTTIA, informó que retomarán las negociaciones el próximo jueves 5 de mayo, “ya con nuevas propuestas”, con un ajuste en la demanda salarial, por parte del Sindicato, pero con una propuesta más realista de parte de la empresa.

Cabe recordar que el 31 de mayo vence el emplazamiento a huelga que interpuso la organización sindical en contra de la empresa General Motors.

Domínguez Marrufo sostuvo que “hay muchos sindicatos que no han venido a realizar su consulta de legitimación; es el caso de un sindicato eléctrico que tiene presencia en todo el país, aún no ha realizado este proceso, algunos argumentan que como no ha entrado la reforma laboral en su estado, siguen el anterior proceso; pero, no hay plazo que no se cumpla, así que el 3 de octubre ya tendrán todos que entrar en esta dinámica en la que el voto libre secreto y directo es una realidad”.