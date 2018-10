La razón de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco está relacionada con dar a las finanzas públicas un respiro, mantener la obra habría significado un “factor de incertidumbre”, mayor tiempo de inversión que ni siquiera se habría terminado en el próximo sexenio.

Así respondió a empresarios del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, quienes cuestionaron la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto.

Explicó que no se van a desconocer los compromisos que se adquirieron, en su momento, pues existen cartas que establecen la manera en la que se asumirían los cambios en el proyecto, “simplemente se va a actuar con lo que está pactado, siempre hay el supuesto de cambios y no se va a desconocer ningún compromiso financiero o legal. No se trata de echar por tierra esos acuerdos”.

Añadió que en el caso de los constructores, “la afectación será menor, lo que se tenía invertido en Texcoco ya se pagó, de manera que quienes están en la construcción tendrían la manera de asumir los cambios”.

Ante la presencia de empresarios mexicanos y latinoamericanos, Ebrard enfatizó que la decisión, con un costo político, “como necesariamente lo tendrá, debía tomarse ahora, pues de lo contrario en seis años estarán cuestionando por qué no se tomó a tiempo”.

Y reiteró que “se trataba de un factor de incertidumbre fiscal grande para el próximo gobierno, y no se puede tener una obra con un alto costo, lo mejor es que se tenga una solución en el menor plazo; tiene un costo (político), sí, pero ya sabemos que es un factor de incertidumbre. Lo que sí sabemos es que va retrasado y que su costo va a ser superior a lo que se ha dicho”.

Al término de su exposición, en donde el empresario Juan Cortina Gallardo tomó posesión como presidente del CEAL, Marcelo Ebrard apuntó que hay interés en invertir en México, “varios empresarios latinoamericanos se han acercado a pedirme encuentros con funcionarios que formarán parte del gabinete y me han externado su interés por invertir en nuestro país”, dijo.

Además destacó que el nuevo gobierno trabaja en una propuesta que tiene como foco atender a los países del sur de México, “hace décadas pensábamos que mantener un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá era lo de mayor importancia; pero hoy sabemos que debemos ampliarla, y sí, este gobierno volteará al sur”.

[email protected]