Medicamentos falsificados y propiedad intelectual, malas señales en revisión del T-MEC

En el horizonte de las pláticas bilaterales entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del TMEC, un tema emerge como punto delicado que podría generar fricciones significativas: la escalada drástica de la falsificación de medicamentos y la reciente inclusión de México en la Priority Watch List del Special 301 Report.

Estas discusiones, que arrancaron formalmente el 5 de marzo de 2026 con una primera ronda programada para la semana del 16 de marzo en Ciudad de México, evalúan el desempeño del acuerdo comercial, pero aparte ponen bajo la lupa cuestiones de propiedad intelectual (PI) que a EUA le preocupan demasiado y por lo cual presiona fuerte. Para la administración Trump, quien ha amenazado con aranceles y una renegociación agresiva, este rubro se convierte en un eje de tensión, donde el país vecino apremia por un cumplimiento estricto que México aún arrastra como pendientes.

La desconfianza del gobierno estadounidense hacia México en materia de PI farmacéutica no es nueva, pero se intensificó con el Special 301 Report de 2025, elaborado por la oficina comercial (USTR). Este informe, basado en la Sección 182 de la Trade Act de 1974, evalúa anualmente la protección y observancia de derechos de PI en socios comerciales; clasifica a los países en categorías como Watch List o Priority Watch List para casos graves. México, entre 2020 y 2024 permaneció en la Watch List mientras adecuaba su marco jurídico al TMEC, pero en 2025 fue elevado a Priority Watch List, señalando EUA deficiencias persistentes en el combate de falsificación y piratería, así como ausencia de reglamentación completa de reformas legales y problemas específicos en PI farmacéutica.

Es cierto que México arrastra pendientes desde la entrada en vigor del TMEC en julio de 2020. El Capítulo 20 del acuerdo establece protecciones robustas, como patentes de 20 años, exclusividad de datos para biológicos (hasta 10 años) y hacer eficaz la vinculación (el famoso linkage) entre autoridades de innovación (IMPI) y de registros sanitarios (Cofepris). Entre otros pendientes está la publicación pendiente del reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), promulgada en 2020, lo cual, a decir de la industria de innovación, limita la operatividad del sistema. Esa regulación secundaria, apuntan, es crucial para mecanismos como inspecciones administrativas, medidas cautelares y sanciones uniformes por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Además, mencionan que persisten rezagos en la implementación de la protección de datos regulatorios, así como en ajustes de plazos de patentes.

El informe de la USTR critica la escasez de investigaciones penales por falsificación, la falta de estadísticas públicas de enforcement y la debilidad en combatir la piratería digital y física, lo que genera incertidumbre para inversiones en industrias innovadoras como la farmacéutica. Lo que más nos debe preocupar es que la falsificación de insumos médicos va contra la salud de los mexicanos.

Un millón de muertes por fármacos falsos

El fenómeno de la falsificación de medicamentos es mundial. La OMS estima que el 10% de fármacos consumidos en países de ingresos bajos y medios como México son falsificados y pueden causar más de un millón de muertes al año por dosis incorrectas, sustancias tóxicas o principios activos adulterados. En México, estudios indican un incremento del 300% en detecciones de falsificaciones entre 2019 y 2022, y encuestas en farmacias del norte revelan que 2 de cada 3 establecimientos venden medicamentos controlados sin receta, muchos de ellos adulterados. Las alertas de Cofepris por detección de estas falsificaciones en el sector salud se han venido incrementando año tras año. Se agrava por el desabasto que no se ha terminado de resolver, permitiendo brechas en las cadenas de suministro que facilitan la entrada de productos ilícitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defienden avances: reformas a la LFPPI y la Ley Federal del Derecho de Autor en 2020, fortalecimiento del IMPI y mecanismos de vigilancia sanitaria, pero para EUA no son suficientes y este rubro se vuelve delicado pues podría escalar tensiones en las sesiones bilaterales de la próxima semana.

Resolver pendientes ayudaría a la cooperación regional

En última instancia, la revisión del TMEC ofrece un escenario para equilibrar la protección de innovación con objetivos sanitarios. La falsificación de medicamentos y los pendientes en PI no solo elevan el riesgo de fricciones comerciales, sino que cuestionan la integración regional. Resolverlos fortalecería la cooperación económica y sanitaria en América del Norte, pero requiere acción urgente de México para publicar el reglamento pendiente y mejorar enforcement. De lo contrario, este punto delicado podría escalar tensiones en las pláticas bilaterales, afectando el futuro del acuerdo.

Vale recordar que los países incluidos por EUA en su Priority Watch List son: Argentina (Enforcement débil y productos falsificados), Chile (Implementación de TLC y piratería digital), China (Transferencia forzada de tecnología y robo de secretos industriales), Indonesia (Observancia débil y piratería en e-commerce), México (Implementación del TMEC, falta de reglamento y falsificación farmacéutica), Rusia (Debilitamiento de PI para titulares extranjeros), Venezuela (Sistema institucional debilitado).

