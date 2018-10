Los vehículos hechos en México continuarán posicionados en el mercado estadounidense, debido a que el país quedó blindado ante la medida 232; las pick up y las SUV tienen gran potencial de crecimiento entre el consumidor americano, sostuvo Albert Gallegos, director de Relaciones Públicas de la National Automobile Dealers Association (NADA) (Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles en Estados Unidos).

No obstante, sostuvo que los distribuidores automotores de Estados Unidos se encuentran “muy preocupados” ante la posibilidad de que su presidente Donald Trump imponga aranceles de 25% a la importación de vehículos nuevos, que provocaría la caída en ventas de 1 millón de unidades anuales y el incremento en el precio al consumidor final.

Al participar en el Foro Automotor AMDA 2018, el representante de los concesionarios estadounidenses expresó que los precios de los vehículos procedentes de Europa y Asia podrían incrementar entre 2,400 a 4,400 dólares por unidad, mientras que los vehículos de lujo tendrían impacto de 6,000 dólares.

Esto orillará a los consumidores a no comprar esos autos, al estar fuera de su presupuesto, y metería en problemas a los dealers. Gallegos mencionó que el impacto en menores ventas provocaría una pérdida de empleos entre 1 y 2 millones de fuentes laborales en la industria automotriz y la cadena productiva.

En Estados Unidos se vendieron 17.1 millones de autos, al cierre del 2017, y la tendencia va a la baja en los últimos años, debido al incremento de las tasas de interés y la presencia del leasing (renta de vehículos con renovación periódica). “Como concesionarios tenemos mucha preocupación por la falta de empleos y el incremento de precios, eso es lo más malo por cortar ventas”.

El directivo de la NADA afirmó que las “ganonas” son las marcas estadounidenses como General Motors, Ford y FCA, porque seguirán ampliando mercado con sus SUV y las pick up, en donde México tiene una presencia importante. Además, en la medida 232 no se imponen aranceles a las pick up, ni existe límite de exportación mexicana hacia Estados Unidos. Por su parte, Guillermo Prieto Treviño, actual dirigente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), tomó la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), por tres años.

El nuevo representante de los distribuidores de AL se comprometió a impulsar medidas que restrinjan los autos usados llamados chatarra.

