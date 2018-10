La plataforma de comercio electrónico Amazon hizo una alianza con los diseñadores mexicanos Anuar Layon y Lorena Saravia y el Mercedes Benz Fashion Week 2018 para acercar a los clientes del gigante del comercio electrónico las colecciones de moda que se presentarán en la edición de este año.

Los clientes de Amazon México podrán adquirir en la plataforma de comercio electrónico las colecciones de los diseñadores que se presenten en el Mercedes Benz Fashion Week.

Con See Now Buy Now, los asistentes al desfile y los que no asistan, podrán adquirir estos productos que se unen a una extensa selección de ropa, zapatos y accesorios disponibles en Amazon Fashion México.

“No solo estamos muy emocionados de colaborar con diseñadores talentosos y que están marcando tendencia de moda en México y el mundo, si no que también estamos muy contentos de poder llevar sus nuevas colecciones a Amazon.com.mx justo en el momento en que se presentan”, dijo Gloria Canales, líder de Amazon Fashion en México, en un comuicado.

En esta alianza participarán los diseñadores mexicanos Anuar Layon y Lorena Saravia.

El diseñador Anuar Layon se ha distinguido por haber diseñado la polémica bomber Jacket negra con que reza una leyenda en la espalda un “Mexico is the shit”. Es fundador de marcas como White Tag y Prima Volta. Además, ha diseñado piezas exclusivas para proyectos y artistas internacionales como Daft Punk.

Lorena Saravia es considerada una de las diseñadoras de moda mexicanas más relevantes en el mundo. Antes de crear su propia marca, trabajó y colaboró en: Bread and Butter Barcelona, Gstar – Raw y con el distinguido diseñador Macario Jiménez.

Desde la aplicación de Amazon o en Amazon.com.mx, los clientes podrán acceder a los sitios especiales de los diseñadores y hacer sus compras desde cualquier lugar para recibirlas en donde prefieran.

Los usuarios con la membresía Amazon Prime, podrán recibir sus compras de productos vendidos y enviados por Amazon México –incluyendo estas colecciones— en un día dentro de más de 35 ciudades o en dos días en el resto del país, informó la compañía.

abr