Más Radio Telecomunicaciones (MRT), el operador de la 105.3 MHz y nuevo grupo radiofónico con ingreso efectivo a la capital desde noviembre 2018, perfila que será a mitad de año cuando el concepto “Aire Libre” consiga su punto de equilibrio financiero y entonces la estación estará en posibilidad de pensar en otros negocios, productos y la conformación de acuerdos comerciales con terceras radiodifusoras para expandir la cobertura de sus programas consolidados, en principio con El Mañanero del polémico Brozo.

La empresa, que también consiguió la frecuencia de los 94.7 MHz XHPTUL-FM de Tulum en la subasta IFT-4 de espectro para radio AM/FM de 2017-2018, planea echar al aire esa señal a más tardar en julio próximo y comenzará como una repetidora de Aire Libre, en tanto Más Radio Telecomunicaciones desarrolla productos locales para la 94.7 FM.

Más Radio sostiene además que de advertirse la oportunidad de comprar u operar otra señal de frecuencia modulada en el mercado de la Ciudad de México, la aprovechará; esto, si el tenedor de aquella emisora muestra sensatez en alcanzar acuerdos económicamente válidos con MRT para darle aprovechamiento eficiente a la señal.

El presidente de Más Radio Telecomunicaciones, José Luis Fernández, dijo que la operación de Aire Libre ha cumplido con los parámetros técnicos de transmisión, por lo que no existiría conflicto de ningún tipo, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en algún escenario, solicita anticipadamente al grupo la devolución del espectro de la 1560 AM, conforme los acuerdos de migración de frecuencia de una a otra banda radioeléctrica que imponen al concesionario de la 105.3 FM, en este caso el empresario Eduardo Henkel como dueño de la emisora, regresar la señal de AM pasado un año de iniciadas las transmisiones de FM.

“Como estación comercial, no esperamos que nos dejen quedarnos con la AM. Para nosotros, y en el plano de la competencia en esta banda, es más interesante un incremento de la potencia. Tenemos esa inquietud y queremos manifestarla al IFT (…) Tenemos una FM que es de baja potencia, de 2,500 watts, y valdría la pena estar en media potencia, porque comercialmente es más viable y porque es un asunto de calidad, no de cobertura, pues podemos llegar a casi todas partes, pero la calidad auditiva no es tan buena en algunos puntos por la baja potencia y eso no nos pone en buena competencia con las otras estaciones de FM”, dice José Luis Fernández, hoy jefe de Más Radio Telecomunicaciones S.A.P.I. de C.V. y hasta el 2003 operador de Grupo Imagen.

Queda por conocer si la fecha de devolución del espectro de AM ocurrirá en agosto de 2019, un año después de que la 105.3 inició transmisiones de prueba, o en noviembre, cuando Aire Libre comenzó formalmente sus transmisiones.

El empresario José Luis Fernández estima que conseguir un incremento para la potencia de transmisión de Aire Libre se traduciría en un mejor servicio para las audiencias y para la 105.3 será una oportunidad para calar más con sus programas en los radioescuchas.

Aire Libre 105.3 se enfoca más en los públicos del segmento A/B y C, y de las edades de 25 a 35 años y de 35 a 54 años. Allí, el programa El Mañanero de Brozo se ubica en los ratings como el noticiero número ocho de la mañana, a cinco meses de iniciadas sus transmisiones. En los públicos de 25 a 35 años de edad, en el segmento A/B C, Aire Libre ocupa la posición once en toda la banda de FM y su programación de música en vivo, la ponen en el cuarto lugar del segmento de 25 a 35 años, entre las seis de la tarde y la medianoche.

“Los números están en línea con lo que esperábamos, pero para que podamos crecer, necesitamos competir de igual a igual con los otros competidores y por eso tenemos la inquietud de presentar una petición de modificar la potencia, para mejorar la calidad y competir al mismo nivel”, expone José Luis Fernández, y agrega:

“Para nosotros hace más sentido regresar la AM, lanzar en junio o principios de julio la estación de Tulum, porque tenemos de plazo legal hasta agosto y dedicarnos a Aire Libre, por eso estamos buscando posibilidades de llevar El Mañanero de Brozo más lejos, porque la Ciudad de México representa el 70% de los noticieros; eso sería con acuerdos comerciales, no comprando otras estaciones de radio (…) Pero aquí, si hay posibilidad y resulta que es un trato económicamente viable para todas las partes para operar otra FM; lo evaluaríamos si fuera viable. Aire Libre alcanzará su punto de equilibrio a mediados de año y será rentable; es un proyecto sólido, al que sólo le falta un incremental de potencia”.