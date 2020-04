Mientras los ministros de energía representantes de los miembros del G20 culminaron la reunión virtual maratónica que arrancaron el jueves 9 de abril con el objetivo de discutir posibilidades para estabilizar el mercado petrolero global, sigue sin alcanzarse un acuerdo definitivo con cifras oficiales sobre los recortes a la producción, porque México no está dispuesto a reducir 400,000 barriles diarios su extracción y la representación árabe no confía en que el gobierno estadounidense logre persuadir a su industria para que apoye a su vecino del sur con un recorte de 250,000 barriles diarios. Sin acuerdo, los precios del petróleo podrían reducirse aún más, según expertos.

Y es que los representantes de los países más poderosos del mundo prometieron trabajar juntos, sin ahondar en volúmenes de reducción en la extracción petrolera para reducir la oferta y aumentar los precios. Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó desde el jueves la existencia de un acuerdo prácticamente unánime entre los miembros de su organismo y los no alineados conocidos como OPEP+, comandados por Rusia, de reducir en 10 millones de barriles por día la producción mundial durante mayo y junio.

Este acuerdo, que se efectúa después de que Arabia y Rusia aumentaron durante marzo en 3 millones de barriles la producción conjunta tirando hasta en 75% los precios internacionales en comparación con el arranque del año, implica que cada país reduzca 23% su producción. Para México, con 1.78 millones de barriles por día reportados en marzo, la cuota sería de 400,000 barriles diarios.

Sin embargo, el acuerdo llegó a un punto muerto, ya que México se negó a adherirse, aseguró hasta este domingo el portal especializado Energy Intelligence.

Un acuerdo de producción de petróleo es crucial para resolver el problema de sobreoferta crónica del mercado. Arabia Saudita ha dejado en claro que cualquier acuerdo depende de que todos los productores globales reduzcan la producción en conjunto, incluidos Estados Unidos y Canadá.

Los precios del petróleo se han desplomado de 66 a 31 dólares por barril desde el comienzo de 2020 después de que una caída en la demanda causada por el coronavirus se agudizó por el fracaso de los representantes de la OPEP y OPEP+ para alcanzar un consenso sobre los recortes de producción, lo que provocó un aumento en el suministro.

"Nos comprometemos a garantizar que el sector energético continúe haciendo una contribución plena y efectiva para superar Covid-19 y potenciar la recuperación mundial posterior", dijo el G20 en un comunicado después de la reunión del viernes. Sin embargo, los miembros no discutieron números específicos, según el ministro de Recursos Naturales de Canadá, Seamus O’Regan.

"Un suministro de energía asequible, confiable y accesible se considera una necesidad para habilitar los servicios básicos, incluida la atención médica, y ayudar a nuestros esfuerzos para ayudar a la recuperación económica", dijo el ministro de energía saudí Abdulaziz bin Salman en los comentarios de apertura durante la reunión.

Además, en una llamada telefónica separada después de la reunión de la OPEP del jueves, el rey Salman de Arabia Saudita, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin revisaron la importancia de la cooperación entre los países productores de petróleo, informó la agencia de noticias estatal saudita SPA.

"Se confirmó el deseo de coordinar las acciones dirigidas a la estabilización de la situación del comercio mundial de petróleo y la mitigación del impacto negativo de los volátiles precios del petróleo en la economía global", dijo el Kremlin, luego de la llamada con otros productores.

Pero después de destrabar el acuerdo con Rusia, siguió un obstáculo que persiste y esperan resolver antes de este lunes: México, que apenas logró aumentar su producción petrolera después de 14 años, propuso reducir su producción de petróleo sólo en 5.5% y no en 23%, es decir, en 100,000 barriles por día en los próximos dos meses, para llegar a 1.681 millones de barriles diarios.

Primero, trascendió que la representante del país abandonó la negociación, posteriormente, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmó en twitter que el país estaba dispuesto a recortar 100,000 barriles diarios la producción y al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México simplemente se mantuvo hasta donde fue posible en su postura de no hacer recortes, porque según el primer mandatario, el país no se encuentra en las condiciones de Arabia, Rusia o Estados Unidos, con producciones de 11 millones de barriles y para quienes una reducción de 23% no tiene tantas implicaciones.

“Espero que (México) vea el beneficio de este acuerdo no solo para México sino para todo el mundo. Todo este acuerdo depende de que México lo acepte ", dijo a Reuters por teléfono el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

En tanto, sin que se aclare qué mecanismo podría utilizar el gobierno estadounidense para persuadir a la industria petrolera que opera en su país, tanto López Obrador, como su homólogo estadounidense Trump confirmaron que llegaron a un acuerdo para que México siga con este recorte de 100,000 barriles y Estados Unidos asuma 250,000 barriles diarios que le corresponderían a México. México lo devolverá cuando pueda, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa el viernes.

"Primero nos pidieron 400,000, luego 350,000. Trump me ha expresado muy generosamente que nos ayudarían con 250,000 adicionales a lo que van a contribuir”, informó el presidente López Obrador.

Por lo pronto, este domingo 12 de abril continuará la reunión entre países petroleros, a la cual México sigue convocado. Si el acuerdo no se firma, la alternativa es que los precios caigan aún más, y el problema del exceso de oferta del mercado se agrava significativamente a medida que pasa el tiempo.

"Si todo el acuerdo se desmorona, el resultado será obvio, el petróleo colapsará el lunes y esperaría que Brent caiga a cerca de 25 dólares por barril, posiblemente más bajo", dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de la empresa comercial Oanda al portal árabe Al Arabiya.

Recortes propuestos por la OPEP para cada país con el fin de estabilizar al alza los precios del petróleo

