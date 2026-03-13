A 90 días para el Mundial: El AICM entre obras de remodelación y prohibiciones a Uber y Didi

A menos de 90 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta obras de remodelación, conflictos por el transporte terrestre y problemas de movilidad, factores que han generado preocupación sobre su capacidad para operar con normalidad durante la llegada masiva de turistas.

Las intervenciones para modernizar las instalaciones se realizan mientras el aeropuerto mantiene una operación diaria de alto volumen, lo que ha provocado cierres parciales, largas filas y complicaciones para los pasajeros que transitan por las terminales 1 y 2.

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, el AICM recibe más de 46 millones de pasajeros al año, por lo que las obras avanzan a contrarreloj para mejorar la infraestructura antes del evento deportivo.

Obras en marcha y espacios reducidos para pasajeros

Los trabajos de remodelación incluyen mejoras en filtros de seguridad, ampliación de sistemas de videovigilancia y modernización de áreas operativas.

El director del aeropuerto, Juan José Padilla Olmos, informó que la primera fase de las obras deberá concluir antes del 15 de mayo, previo a la Copa Mundial. Entre las mejoras destacan:

Instalación de 63 bandas de inspección para equipaje.

Incremento de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, con una meta de 5,000 equipos.

Nuevos sistemas para inspección de equipaje sin retirar dispositivos electrónicos.

Construcción y remodelación de estacionamientos y áreas de servicio.

Sin embargo, durante los trabajos zonas completas de las terminales permanecen cerradas, lo que reduce el espacio disponible y genera aglomeraciones de pasajeros y trabajadores en los pasillos principales.

En algunos puntos de la Terminal 1, las obras han obligado a cerrar mostradores, negocios y áreas comerciales, mientras que la presencia de maquinaria, polvo y materiales de construcción ha generado molestias entre los usuarios.

Conflicto por taxis y apps de transporte

A las obras se suma el conflicto entre taxis concesionados y servicios de transporte por aplicación, como Uber y DiDi. En los últimos días, taxistas del aeropuerto realizaron bloqueos en los accesos a las terminales, lo que obligó a varios pasajeros a caminar desde avenidas cercanas para poder abordar sus vuelos.

Los concesionarios argumentan que las plataformas representan competencia desleal, ya que aseguran que operan sin cumplir con los mismos requisitos ni pagos que los taxis autorizados en el aeropuerto.

Ante esta situación, el AICM anunció operativos con apoyo de la Guardia Nacional para evitar la operación de transporte considerado irregular dentro de la zona federal del aeropuerto.

De la misma manera, en medio del conflicto entre taxis concesionados y plataformas digitales, el gobierno federal analiza un esquema para permitir la operación de servicios como Uber y DiDi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, adelantó este viernes que los vehículos de aplicación no podrán recoger pasajeros directamente en las terminales debido a que se trata de una zona federal; sin embargo, se prevé habilitar un espacio cercano, fuera del polígono del aeropuerto, para que los usuarios puedan abordar estos servicios y así mantener opciones de movilidad sin afectar a los taxis concesionados.

Uber defiende su derecho a operar

La empresa Uber ha respondido que cuenta con una suspensión definitiva derivada del juicio de amparo 1202/2025, la cual establece que las autoridades no deben realizar detenciones arbitrarias ni sanciones contra conductores que utilicen la plataforma.

Según la compañía, la resolución judicial reafirma el derecho de los conductores a recoger y dejar pasajeros en aeropuertos del país, mientras que autoridades federales han señalado que la operación dentro del polígono del aeropuerto sigue regulada por la legislación vigente.

El conflicto se mantiene sin una solución definitiva mientras continúan mesas de diálogo entre autoridades, transportistas y plataformas digitales.

Riesgos operativos y antecedentes de saturación

El aeropuerto capitalino también enfrenta problemas estructurales y de saturación acumulados durante años. En temporadas de lluvia se han registrado inundaciones en pistas, lo que ha provocado cancelaciones y retrasos de vuelos, además de incidentes operativos que han evidenciado la presión sobre la infraestructura.

Especialistas señalan que las remodelaciones actuales buscan mejorar la seguridad y la experiencia del pasajero, pero no solucionan por completo los problemas estructurales derivados de la saturación del aeropuerto.

Aeropuerto clave para la llegada de turistas

El AICM será uno de los principales puntos de entrada para visitantes internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá y que arrancará en junio próximo.

Ante la expectativa de millones de turistas adicionales, las autoridades trabajan para concluir las obras, mejorar la seguridad y resolver los conflictos de movilidad, con el objetivo de garantizar una operación eficiente del principal aeropuerto del país.