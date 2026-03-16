Ellas son las 10 mujeres más ricas del mundo en 2026

Recientemente la revista Forbes publicó la lista de las personas más ricas del mundo y, dentro del grupo de mayores fortunas, varias mujeres aparecen con patrimonios que superan 30,000 millones de dólares. Sus negocios van desde el comercio minorista y la cosmética hasta la minería, las finanzas y el transporte marítimo.

En el puesto 14 aparece Alice Walton, heredera del imperio de Walmart, con una fortuna estimada en 134,000 millones de dólares. A sus 76 años, su patrimonio la ubica como la mujer más rica dentro de este grupo del listado y como una de las figuras más influyentes del comercio minorista en Estados Unidos.

Más abajo, en el puesto 20, está Françoise Bettencourt Meyers junto con su familia, con 100,000 millones de dólares. Su riqueza proviene del gigante de cosméticos L'Oréal, empresa fundada por su abuelo y que hoy continúa siendo una de las compañías más importantes del sector de belleza a escala global.

Otra de las fortunas destacadas es la de Julia Koch y su familia, ubicadas en el puesto 24 con 81,200 millones de dólares. El capital proviene del conglomerado industrial Koch, Inc., un grupo con negocios diversificados que abarcan desde energía hasta manufactura.

La presencia latinoamericana aparece con Iris Fontbona y su familia, en el puesto 35, con una fortuna de 52,600 millones de dólares. La empresaria chilena construyó su patrimonio a partir del negocio minero, principalmente ligado al cobre, uno de los sectores más relevantes para la economía de Chile.

En la posición 38 se encuentra Jacqueline Mars, heredera del negocio de alimentos de Mars, Incorporated, conocido por sus marcas de dulces y comida para mascotas. Su patrimonio alcanza 49,100 millones de dólares.

También figura Rafaela Aponte-Diamant, en el puesto 44 con 44,500 millones de dólares. La empresaria suiza hizo su fortuna en el transporte marítimo y es cofundadora de Mediterranean Shipping Company, una de las mayores navieras del mundo.

Desde India aparece Savitri Jindal y su familia, con 39,100 millones de dólares. Su riqueza proviene del grupo siderúrgico Jindal Group, dedicado principalmente a la producción de acero y a negocios industriales.

En el puesto 56 está Miriam Adelson y su familia, con 37,500 millones de dólares, una fortuna ligada al negocio de casinos y entretenimiento construido por Las Vegas Sands.

Dentro del sector financiero aparece Abigail Johnson, presidenta de Fidelity Investments, con una fortuna de 33,200 millones de dólares. La ejecutiva ha liderado la expansión del gestor de activos, uno de los más grandes del mundo.

El listado también incluye a Marilyn Simons y su familia, con una fortuna de 32,500 millones de dólares. A sus 75 años, la estadounidense aparece en el ranking gracias a su patrimonio ligado al mundo de los fondos de cobertura, sector que ha sido clave en la acumulación de riqueza dentro de la industria de finanzas e inversiones.