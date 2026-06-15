Peso mexicano avanza levemente frente al dólar en espera de firma de acuerdo entre EU e Irán

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local avanzó apoyada por el mayor apetito por riesgo en los mercados tras conocerse que Estados Unidos e Irán alcanzaron el fin de semana un acuerdo de paz preliminar.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2213 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.2313 unidades el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una ganancia de un centavo, equivalente a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2259 unidades y un nivel mínimo de 17.1572. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, perdía 0.06% a 99.69 puntos.

"Desde una perspectiva estrictamente técnica, la zona de los 17.20 se valida como el pivote de corto plazo, mientras el soporte de mayor relevancia es el mínimo anual de 17.08. Al alza, una corrección buscaría los 17.30", destacó Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

Mercado en espera

Estados Unidos e Irán firmaron ⁠un memorando de entendimiento para poner fin a una guerra de casi cuatro meses. Según la información oficial, el viernes habrá una ceremonia ⁠ de firma y comenzará a normalizarse gradualmente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, los precios del petróleo cayeron 4% a mínimos de marzo, mientras que el dólar retrocedió ante una mayor demanda de activos de riesgo y la reducción de las apuestas por un aumento de tasa de interés de la Reserva Federal este año por la elevada inflación.

El mercado se prepara para recibir el miércoles la primera decisión de política monetaria de la Fed bajo la presidencia de Kevin Warsh. Los comentarios sobre la guerra y sus efectos en los precios y el comunicado serán claves para la formación de expectativas del mercado.

"Todas las miradas están puestas en la primera reunión de Warsh como presidente de la Fed y en cualquier cambio en su comunicación, incluido si el banco central seguirá ofreciendo orientación prospectiva sobre las tasas de interés", afirmó BlackRock ⁠en un reporte.