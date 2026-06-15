Precios del petróleo amplían caídas ante optimismo por acuerdo entre EU e Irán

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída el lunes, producto del anuncio de un acuerdo de paz entre Washington y Teherán, que se espera permita un retorno a la normalidad en el paso de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cedió un 4,76%, hasta llegar a 83,17 dólares. Durante la sesión alcanzó un mínimo de 82,40 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, retrocedió un 4,87% hasta los 80,75 dólares, poco después de haber caído por debajo de la barrera de los 80 dólares por primera vez desde mediados de marzo.

"El optimismo del mercado petrolero respecto a la conclusión de un acuerdo resultó estar justificado", resumió Gregory Brew, analista de Eurasia Group.

Irán y Estados Unidos acordaron el domingo poner fin a casi cuatro meses de guerra.

Se han publicado pocos detalles del acuerdo, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el estrecho de Ormuz, ruta esencial para el comercio mundial de petróleo, estaría "completamente abierto" el viernes, día previsto para la ceremonia de firma del acuerdo en Ginebra.

"Barcos del mundo, arranquen los motores. ¡Dejen que el petróleo fluya!", celebró el presidente estadounidense este lunes en su red Truth Social.

Casi una quinta parte del crudo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz antes del inicio del conflicto.

"A pesar de este optimismo, la reapertura del estrecho debería ser un proceso largo", advirtió Gregory Brew.

"Las operaciones de desminado y de restablecimiento de la seguridad no deberían comenzar realmente hasta después de la firma oficial del acuerdo".

Además, "ahora hay que reconstituir las reservas, podrían tener que formarse nuevas reservas estratégicas y existe una demanda aplazada", explicó Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

En Estados Unidos, las reservas estratégicas de petróleo han caído a su nivel más bajo en más de cuarenta años, según un documento del Departamento de Energía consultado el lunes por la AFP. Esto como consecuencia de la estrategia del gobierno para amortiguar la subida de los precios.

Al 12 de junio, la reserva estratégica estadounidense (SPR) contaba con solo 340,3 millones de barriles, un umbral inédito desde julio de 1983. A finales de febrero, llegaba a 415 millones.