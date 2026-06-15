IMSS define reglas para afiliación de mexicanos repatriados de Estados Unidos

El IMSS publicó este lunes las reglas del programa de afiliación de mexicanos repatriados desde EU al Instituto a través del cual tendrán acceso a servicios médicos hasta por tres meses.

Así, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó las reglas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en seguimiento al decreto presidencial emitidado en abril pasado.

El decreto presidencial instruyó al Instituto a otorgar a los repatriados y sus beneficiarios legales las prestaciones en especie del IMSS que incluyen atención de enfermedades y servicios de maternidad.

A partir del 29 de abril pasado, las personas mexicanas repatriadas desde Estados Unidos cuentan con el derecho de ser afiliadas al IMSS para tener acceso a prestaciones en especie por razones humanitarias y de solidaridad social.

Los beneficios a los que tienen derecho son:

Asistencia médica y quirúrgica.

Medicamentos.

Atención hospitalaria.

Atención obstétrica, si es el caso.

El acceso a estas prestaciones tiene una duración de hasta tres meses a partir del momento de su afiliación y podrá terminar antes si las personas obtienen un empleo formal o si se acogen voluntariamente al régimen de afiliación obligatorio conforme a las reglas y pagos correspondientes.

El decreto que ordena la afiliación de los repatriados al IMSS está vigente del 29 de abril al 31 de diciembre de 2026. Así, los repatriados en este periodo tienen derecho de acogerse al programa.

Reglas del IMSS para el programa de afiliación de repatriados

En las reglas publicadas este lunes, tras un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, se establece que el Instituto Nacional de Migración (INM) es la entidad responsable de proporcionar al IMSS la CURP de las personas repatriadas.

Mientras que el IMSS deberá entregar al INM el Número de Seguridad Social (NSS) para los movimientos de afiliación de los beneficiarios del programa.

Los repatriados podrán generar o localizar su NSS a través del portal de internet del IMSS, la app móvil o acudiendo a la subdelegación que le corresponda a su domicilio.

El documento publicado este lunes también define cuáles son las obligaciones del INM para cumplir con el programa de afiliación:

Registrarse para contar con un número patronal a nivel nacional.

Inscribir a los repatriados de EU , comunicar sus altas, y los datos que se le requiera para su registro mediante el sistema IDSE, plataforma digital para los empleadores.

comunicar sus altas, y los datos que se le requiera para su registro mediante el sistema IDSE, plataforma digital para los empleadores. Llevar el registro de los inscritos al programa.

El registro debe contar con: nombre completo, NSS, CURP y fecha de ingreso del programa.

Los registros rechazados o con inconsistencias deben enviarse por el INM a través del IDSE.

Las bajas de las personas que cumplan los tres meses del beneficio a las prestaciones en especie del IMSS se realizarán en coordinación del INM con el Instituto.

Qué deben hacer los mexicanos repatriados de EU para tener IMSS

Para recibir atención médica, los beneficiaros del programa deben registrarse en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponda.

Este trámite lo pueden realizar a través de la aplicación del IMSS y deben tener a la mano su CURP, código postal y correo electrónico personal.

A sus beneficiarios puede registrarlos a través de internet o de manera presencial en su UMF.