Sheinbaum presume que por primera vez en la historia hay más mexicanos en clase media que en pobreza

El coordinador de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, dio a conocer este viernes que México y Brasil fueron los países de América Latina, cuya clase media fueron la que más creció desde el 2018, en el caso del país tras la llegada de la Cuarta Transformación al poder.

Ramírez Cuevas precisó que la clase media según mediciones del Banco Mundial se define como quienes perciben ingresos superiores a 17 dólares diarios (alrededor de 340 pesos), mientras que considera en pobreza a quienes ganan menos de 8.30 dólares al día (166 pesos).

Según los datos presentados en la conferencia la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum, la pobreza por ingresos en México se redujo del 35.5% de la población en 2018 al 21.7% en 2024, una disminución de 13.6 puntos porcentuales.

El vocero de la presidencia dijo que alrededor de 12 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la clase media durante este periodo, “estas cifras coinciden con las mediciones nacionales del Inegi, que reportan una reducción de la pobreza de 41.9% en 2018 a 29% en su última medición”.

.

"Como resultado de la política social de la 4T, México es el país de América Latina donde más creció la clase media, aumentó 12.4% y bajó la pobreza 13.6%", dijo.

Jesús Ramírez destacó que, “por primera vez en la historia de México, el porcentaje de personas en clase media es mayor al de la población en pobreza”.

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el año 2000, después de tres sexenios de neoliberalismo a la entrada del siglo XXI, la clase meda en México representaba, según datos del Banco Mundial, 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%, con Enrique Peña Nieto llegó al 27.2% la clase media y la pobreza al 35.3%, en el 2022, año de la pandemia, es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como clase media y menos personas en pobreza.

.

La primera mandataria presumió el brinco en 2024, dónde la pobreza pasó al 21.7% de la población y la clase media al 39.6%, “hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad”, de acuerdo al Banco Mundial.

“Hoy en México hay más familias que se reconocen como clase media, es decir que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo?, pues que siga la tendencia, que siga la trasformación”, aseguró la presidenta desde Palacio Nacional.

INFORMACIÓN EN PROCESO...