¿En qué negocios invertir el aguinaldo o la caja de ahorro? Opciones para emprender en el 2026

Llego diciembre, y con ello el aguinaldo y la caja de ahorro, que se convierten en una fuente de liquidez para los mexicanos. Este ingreso económico puede representar una oportunidad para iniciar un negocio, fortalecer un proyecto o dar el paso hacia la independencia económica.

El aguinaldo en México es una prestación laboral obligatoria que deben recibir todos los trabajadores antes del 20 de diciembre de cada año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto mínimo equivale a 15 días de salario, aunque algunas empresas otorgan cantidades superiores como parte de sus políticas internas.

Este ingreso adicional funciona como un apoyo económico para enfrentar los gastos de fin de año y, en muchos casos, como un recurso para el ahorro, el pago de deudas o la inversión en nuevos proyectos.

A pesar de que el 42% de los mexicanos destina el dinero del aguinaldo para compras personales, regalos y artículos para el hogar, hay quienes planean conservar una parte para ahorrar o invertirlo, así lo dice el 44% de los trabajadores, de acuerdo con un estudio realizado por Research Land.

A qué se suele destinar el aguinaldo

Los profesionales en México ganan en promedio 18,481 pesos al mes, y en algunas profesiones como finanzas y banca hasta 43,000 pesos, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además, algunas organizaciones suelen tener cajas de ahorro y por cada peso aportado por el trabajador la empresa brinda uno más, lo cual puede representar un gran monto a final de año.

Ideas para invertir el aguinaldo o la caja de ahorro

Si se suma el aguinaldo con la caja de ahorro, el monto recibido puede ser utilizado para iniciar un negocio. Existen modelos de negocio que no requieren una gran inversión, como servicios profesionales o franquicias desde los 80,000 pesos.

1. Comercio electrónico y reventa

El comercio digital en México creció a doble dígito este año y sigue siendo una buena opción para tener un ingreso, debido a que no requiere gran inversión.

Puedes comprar un par de artículos que encuentres en descuento y comercializarlos por redes sociales, como Facebook, Instagram o TikTok.

También puedes apostar por el dropshipping, que es un modelo de comercio electrónico que no necesita inventario, debido a que cuando el cliente hace el pedido, este llega directo al proveedor y él es el encargado de enviar la compra.

2. Servicios profesionales y oficios

El aguinaldo también puede destinarse a fortalecer habilidades o adquirir equipo básico para ofrecer servicios de diseño, edición, marketing digital, también se puede brindar servicios para asesoría contable o legal para mipymes.

Esta temporada decembrinas también buena oportunidad para brindar servicios de belleza, uñas, barbería o maquillaje, debido a que suelen haber muchos eventos sociales.

3. Las dark kitchens

La elaboración de alimentos en casa, es decir, las dark kitchens continúan en expansión debido al aumento del consumo por aplicación de entrega. Este tipo de negocio no requiere un local y puede ser solo de fines de semana.

No se requiere una gran inversión y se puede comenzar con platillos no tan elaborados como repostería, lunch corporativo, tacos, hamburguesas o alitas, incluso hacer productos de temporada cena de Navidad, año nuevos o banquetes especiales.

4. Equipos y máquinas automáticas

Colocar una máquina de snacks, café o productos básicos en oficinas, gimnasios o escuelas puede generar ingresos constantes.

Algunas máquinas semiautomáticas se encuentran en rangos desde los 25,000 hasta los 60,000 pesos.

Lo importante es seleccionar un lugar en el que haya mucho tránsito y productos que sean atractivos para quienes pasan por esa zona. Por ejemplo, en una escuela alimentos y bebidas es una buena opción, mientras que en un centro de convenciones puede ser conveniente artículos de higiene o cargadores para celular.

5. Franquicias de baja inversión

El modelo de franquicias cobra relevancia para perfiles que buscan procesos probados, acompañamiento y menor riesgo. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias, más del 70% de los nuevos emprendedores opta por modelos de baja inversión.

Existen diferentes tipos de franquicia que suelen ser económicas, ejemplo de ellos son Agua Inmaculada, que es una purificadora de agua que su monto de inversión es desde los 87,000 pesos.

Otra opción es viajes bumerang, que no necesita tener una sucursal, debido a que la gestión se hace desde el teléfono celular y tiene un monto de inversión desde los 90,000 pesos.