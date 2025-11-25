Buscar
El Economista
El Empresario

Lectura 1:00 min

Principales fuentes de crédito para emprendedoras mexicanas

Las mujeres emprendedoras tienden a utilizar, en su mayoría, recursos propios o de familiares y amigos para levantar sus negocios. Gran parte de esto se explica por las barreras que enfrentan para acceder al financiamiento formal.

main image

Infográfico EE

Redacción El Economista

El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas tiene un papel fundamental en la economía mexicana y las mujeres mueven gran parte de estos negocios. 

Pese al potencial emprendedor de las mujeres mexicanas, todavía se observa un menor acceso a instrumentos formales de financiamiento, en comparación con sus pares hombres.

Por ejemplo, se observa que casi la mitad (44.4%) de las emprendedoras utilizó sólo recursos propios (de una o más socias) para levantar su emprendimiento.

Por su parte, casi 2 de cada 10 crearon sus negocios con capital facilitado por sus familias o amigos.

El financiamiento formal de instituciones bancarias representa sólo el 12% del capital total de emprendimientos de mujeres.

Esta brecha representa uno de los principales retos para la igualdad en el sector de las mipymes.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete