Principales fuentes de crédito para emprendedoras mexicanas

El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas tiene un papel fundamental en la economía mexicana y las mujeres mueven gran parte de estos negocios.

Pese al potencial emprendedor de las mujeres mexicanas, todavía se observa un menor acceso a instrumentos formales de financiamiento, en comparación con sus pares hombres.

Por ejemplo, se observa que casi la mitad (44.4%) de las emprendedoras utilizó sólo recursos propios (de una o más socias) para levantar su emprendimiento.

Por su parte, casi 2 de cada 10 crearon sus negocios con capital facilitado por sus familias o amigos.

El financiamiento formal de instituciones bancarias representa sólo el 12% del capital total de emprendimientos de mujeres.

Esta brecha representa uno de los principales retos para la igualdad en el sector de las mipymes.