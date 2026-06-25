CV ciego, mecanismo efectivo para reducir sesgos en el reclutamiento

Incorporar en la ley la figura del CV ciego permitirá tener procesos de reclutamiento más equitativos y reducir la discriminación al momento buscar y contratar personal, consideran especialistas.

“Claro que puede ayudar a que los procesos de selección de personal sean más equitativos. Hay gente muy valiosa por su talento, pero se queda en el camino porque no estudió en cierta universidad privada o por su género o por pertenecer a un pueblo originario”, considera Gerardo Macías, headhunter y socio de DHR Global.

En el Senado se impulsa una iniciativa para incorporar el CV ciego en las fases tempranas del reclutamiento con el objetivo de prevenir la discriminación y que la selección de personal se base sólo en las habilidades.

Se propone reformar el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer procesos que eliminen del CV los datos de identificación de las personas solicitantes que no tengan relación con el puesto.

CV ciego mejora equidad en el reclutamiento de personal

El CV anónimo ayuda a reducir los prejuicios y permite centrarse en el talento de los buscadores de empleo, sostiene Yoani Aceves, Chief Talent Officer en Talenca.

“En la práctica, cuando hemos utilizado el CV ciego definitivamente cambia la percepción porque no te das cuenta de dónde viene, si es hombre o mujer, estos sesgos inconscientes precargados en los líderes de la vacante,como ‘quién le va a cuidar a los hijos si es mamá’, se eliminan y nos enfocamos en seleccionar talento y no preferencias”, explica Aceves.

Ambos especialistas coinciden que incluir desde la legislación medidas para realizar un reclutamiento ciego contribuirá a evitar sesgos que persisten en la cultura laboral mexicana.

Un 60% de los actos de discriminación atendidos por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) ocurre en el ámbito laboral, principalmente por embarazo, condición de salud, género, orientación sexual e identidad de género.

“Hay muchos sesgos que culturalmente todavía están arraigados en México: dónde vives, dónde estudiaste, el género, la edad, hay empresas que aún piden curriculum con foto bajo el pretexto de revisar, como dicen, si el candidato ‘tiene presencia’”, enumera Macías.

La LFT prohíbe en el artículo 133 que los empleadores nieguen un trabajo por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o cualquier criterio que dé lugar a un acto discriminatorio.

Solicitud de empleo sin datos personales reduce discriminación

Macías ve en el CV ciego una oportunidad para “contratar a las personas por su talento y punto. Por sus resultados, por lo que saben hacer”.

“La solicitud de empleo es la puerta de entrada a una empresa. Con el fin de no discriminar durante el proceso de selección y reclutamiento conviene utilizar el curriculum vitae anónimo. Con ello se podría eliminar cualquier criterio de selección que pudiera ser excluyente”, asegura Sophie Bornot Crébessac en el libro La discriminación en las empresas publicado por Conapred.

Si el CV ciego se convierte en norma, los especialistas advierten que se requiere el compromiso de las empresas para incorporarlo realmente y no sólo sea un asunto de “colgarse una medalla” y palomear un requisito.

La iniciativa el Senado considera que el CV anónimo ayudará a corregir la exclusión temprana en un proceso de selección de personal.

Prácticas que ayudan a RH a evitar discriminación en reclutamiento

Los especialistas mencionan que la capacitación y sensibilización de los reclutadores es útil para reducir sesgos en la selección de personal.

“También tiene que ver la educación de nuestros líderes, de cómo entrevistar”, añade Aceves. Algunas recomendaciones son:

Capacitar a los reclutadores para que se den cuenta de qué preguntas deben evitar en la entrevista.

Usar herramientas tecnológicas que eliminen los datos personales.

Impulsar una política de inclusión.

¿Qué características tiene un CV ciego?

Algunas de las características de un solicitud de empleo anónima son:

Contiene sólo experiencia laboral.

laboral. Se mencionan logros y actividades.

logros y actividades. Se eliminan datos personales como edad, fecha de nacimiento, domicilio, género, foto, lugar de estudios.

Es importante que tenga los datos de contacto.

“Invitó a los reclutadores a que en un CV quiten todos los datos personales para que vean cómo reaccionan porque las personas cambian al centrarse sólo en el talento”, sugiere Yoani Aceves.