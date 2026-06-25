México amplía 184 días el plazo para vincular líneas celulares con la CURP; ya se registró el 43% del mercado

El gobierno mexicano aprobó una prórroga de 184 días naturales para que los cerca de 82 millones de usuarios de telefonía móvil que aún no han vinculado su línea celular con su identidad mediante la CURP, puedan completar ese trámite en el nuevo registro telefónico nacional.

Con esta ampliación, el plazo se extiende del martes 30 de junio hasta la semana del jueves 31 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero con la advertencia que esa fecha será la última para aquellos usuarios de prepago con terminación nueve (9) en su número celular.

Este registro de telefonía móvil, concebido como una herramienta para fortalecer la prevención y la investigación de delitos, busca asociar cada línea telefónica con los datos de identificación de su titular para apoyar a las autoridades en su trabajo contra la inseguridad.

El gobierno definió este calendario como fecha límite para que los usuarios de prepago puedan vincular sus líneas telefónicas con el registro, según el último digito de su número celular:

-15 de agosto, 0

-31 de agosto, 1

-15 de septiembre, 2

-30 de septiembre, 3

-15 de octubre, 4

-31 de octubre, 5

-15 de noviembre, 7

-15 de diciembre, 8

-31 de diciembre, 9

La información fue confirmada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en su página de Internet.

Esta misma autoridad es la que oficializará la decisión del gobierno federal, a través del Diario Oficial de la Federación, pues es la CRT la entidad que tuvo el mandato legal, como regulador de telecomunicaciones en México, de conducir el proceso de este registro telefónico.

Según las propias cuentas de la CRT, al menos hasta el martes 23 de junio, las vinculaciones logradas por el registro telefónico equivaldrían al 43.28% de todo el mercado móvil, que para la misma Comisión sumaba un parque de 144 millones 585,131 números celulares, con datos de 2025.

De esta manera, el parque restante de números por asociar con el padrón sumaba a ese martes a un total 82 millones 2,791 accesos, tantas líneas telefónicas como todos los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay al primer trimestre de 2025 y combinados.

Esta mañana, sin embargo, la CRT informó que el dato actualizado se ubicaba en 63 millones de líneas vinculadas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago; es decir, el 43.57% de todo el mercado.

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