Peso mexicano opera estable tras datos económicos de EU; espera decisión  de Banxico

El peso mexicano operaba estable el jueves luego de la divulgación de una serie de cifras de la inflación, el empleo y el crecimiento económico estadounidense, mientras los inversionistas aguardaban la decisión de política monetaria del Banco de México.

Tras la apertura de la sesión de este jueves, la moneda local cotizaba en 17.5977 unidades por dólar, con pocos cambios frente a los 17.5950 del precio de referencia del miércoles.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos aumentó un 0.4% el mes pasado, ligeramente por debajo de las previsiones de un 0.5%. En los 12 meses hasta mayo, el indicador subió un 4.1%, en línea con lo estimado.

Otro reporte mostró que el Producto Interno Bruto de EU creció un 2.1% en la estimación final del primer trimestre, por encima del 1.6% calculado previamente. En paralelo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron la semana pasada en 215,000, por debajo de lo esperado.

A nivel local, está previsto que el Banco de México anuncie más tarde su decisión de política monetaria. Según una encuesta de Reuters, el mercado anticipa que mantenga sin cambios la tasa de referencia el resto de 2026 y durante 2027, tras concluir en mayo su ciclo de recortes.