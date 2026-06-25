México ya no puede depender de un solo mercado

Durante décadas, la relación comercial con Estados Unidos ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico de México. Gracias a esta integración, miles de empresas han encontrado oportunidades de expansión, inversión y exportación que difícilmente habrían alcanzado en otros mercados.

Sin embargo, el contexto global está cambiando con rapidez. Las tensiones geopolíticas, la redefinición de las cadenas de suministro y la próxima revisión del T-MEC están obligando a gobiernos y empresas a replantear sus estrategias de crecimiento. En este escenario, depender de un solo mercado ya no es una ventaja suficiente; puede convertirse en una vulnerabilidad.

Los resultados más recientes del Informe de Negocios Internacionales (IBR) de Grant Thornton reflejan esta realidad. Si bien Estados Unidos continúa siendo el país donde las empresas mexicanas esperan obtener el mayor crecimiento de ingresos y sigue encabezando las oportunidades de exportación, también comienzan a aparecer señales que apuntan hacia una mayor necesidad de diversificación.

Por ejemplo, Canadá se posicionó recientemente como el nuevo mercado con mayor oportunidad para las empresas mexicanas, mientras que España ganó relevancia como uno de los principales destinos de exportación identificados por los empresarios. Estos cambios no son casualidad. Responden a una búsqueda cada vez más evidente de alternativas que permitan reducir riesgos y ampliar oportunidades en un entorno internacional más complejo.

Al mismo tiempo, la incertidumbre económica se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el sector empresarial. De acuerdo con el IBR, la proporción de empresarios mexicanos que la consideran una restricción para el crecimiento aumentó de 42.4% a 56.2% en apenas un trimestre. La preocupación por las disrupciones geopolíticas también creció de forma importante, al pasar de 38% a 48.3%.

En este contexto, diversificar mercados deja de ser únicamente una estrategia comercial para convertirse en una herramienta de resiliencia. Las empresas que logren construir presencia en distintas regiones estarán mejor preparadas para enfrentar cambios regulatorios, fluctuaciones de la demanda o eventuales tensiones entre bloques económicos.

México seguirá teniendo en Estados Unidos a su principal socio económico. No se trata de sustituir una relación que ha demostrado ser fundamental para el desarrollo del país. El desafío consiste en aprovechar esa plataforma para fortalecer vínculos con otros mercados estratégicos y construir una presencia internacional más equilibrada.

La próxima década no estará definida por el abandono de nuestros socios tradicionales, sino por la capacidad de ampliar nuestras oportunidades. En un mundo cada vez más fragmentado, la diversificación ya no es una opción deseable; es una condición necesaria para competir.