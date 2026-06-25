Petróleo alcanza niveles previos a la guerra por aumento de la oferta de Oriente Medio

Los precios del petróleo caían el jueves a niveles que no se veían desde antes del inicio de la guerra con Irán, ya que las expectativas de un aumento de la oferta procedente de Oriente Medio pesaron más que las preocupaciones sobre la demanda.

Los futuros del crudo Brent para el mes más cercano con entrega en agosto bajaban 1.08 dólares, o un 1.46%, a 72.66 dólares el barril la mañana de este jueves, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense perdía 84 centavos, o un 1.19%, a 69.50 dólares el barril.

Ambos contratos alcanzaron su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en un foro que los flujos a través del estrecho de Ormuz se acercaban a los niveles previos al inicio de la guerra con Irán, con al menos 20 millones de barriles que habían salido del estrecho en las últimas 24 horas.

Sin embargo, añadió que el retorno a la normalidad total llevaría unas semanas, ya que es necesario desminar el estrecho.

El acuerdo, alcanzado la semana pasada para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, establece un periodo de 60 días de negociaciones para abordar cuestiones más espinosas, como el programa nuclear de Teherán. Wright dijo que el crudo seguiría fluyendo por el estrecho incluso si el pacto no se mantuviera, y que Irán no podría volver a cerrarlo.

El aumento de la oferta de Oriente Medio, junto con la intención de Irán de impulsar las ventas tras un respiro temporal de las sanciones estadounidenses, ha provocado una caída de los precios de los cargamentos físicos de crudo en todo el mundo.

UBS rebajó sus previsiones sobre el precio del Brent a 85 dólares por barril para finales de septiembre y finales de diciembre, y a 80 dólares por barril para finales de marzo y finales de junio de 2027.

En tanto, Irak barajará todas las opciones disponibles si no se incrementa significativamente su cuota en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y ha sopesado abandonar el grupo de productores, informaron a Reuters fuentes conocedoras de la política petrolera iraquí.

La posibilidad de que Irak considere su salida de la OPEP se produce tras la salida sorpresa de los Emiratos Árabes Unidos este año. Irak es uno de los cinco miembros fundadores y el grupo se constituyó en la capital iraquí.