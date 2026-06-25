Día de las Mipymes: 3 emprendedores revelan los retos que enfrentaron y cómo lograron superarlos

Emprender sin experiencia es una realidad para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México. Aunque enfrentan desafíos financieros, operativos y comerciales, muchos han logrado mantenerse gracias al aprendizaje constante y la habilidad de adaptación.

En el marco del Día de las mipymes, que se conmemora cada 27 de junio, empresarios comparten los retos que han enfrentado y las estrategias que les han permitido mantenerse en operación.

Con la finalidad de mejorar la esperanza de vida de las mipymes, tres pequeños empresarios comparten sus experiencias al operar una empresa. Cabe mencionar que el tiempo de vida promedio de una mipyme es de 8.4 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mayores retos de las mipymes

En México existen 5.5 millones de mipymes, lo que representa el 98.7% de las empresas, de acuerdo con el Inegi, por lo que enfrentan múltiples desafíos para mantenerse y crecer.

Como en el caso de Diana Ramírez, fundadora de Little Flames,una empresa dedicada a la elaboración de velas artesanales y a la capacitación de otras emprendedoras, quien explica que su mayor reto desde que inició es sobrevivir a las temporadas bajas de ventas.

Todas las manualidades van por temporada. Me di cuenta que tenía que ahorrar antes de la temporada baja, pero lo he superado con los cursos y he aprendido a administrarme”, comenta.

El caso de Diana Ramírez coincide con uno de los principales factores de cierre en las empresas. De acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), el 20% de las mipymes que desaparecen es por problemas de administración.

Mientras que en el caso de Mireille León, fundadora de Eco.duh, el mayor reto junto a su esposo, quien también administra la empresa, fue encargarse totalmente de la operación, debido a que su pareja comenzó a trabajar fuera del negocio.

Es decir, ella se encargaba de la producción, las entregas y la adecuación de horarios entre el negocio y su vida personal. Relata que fue una etapa complicada, pero ambos lograron superarlo con una mejor planificación del tiempo.

En tanto, Alonso Ortega, fundador de Alonso Bistro, señala que el principal desafío fue dar el primer paso y enfrentarse a un mercado con competidores ya posicionados.

Sin embargo, esto no lo detuvo para tener su negocio. “El propósito es atreverse y pensar que ofreces algo diferente a los demás”, expresa.

Consejos de empresarios para quienes desean emprender

Capacitar a los futuros empresarios es clave para aumentar la permanencia y supervivencia de las mipymes, aunado a que contribuyen al 52% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, los empresarios comparten las enseñanzas que obtuvieron con base en sus experiencias:

Buscar un nicho: Vender al público en general sin una segmentación complica las ventas. Alonso Ortega recomienda buscar un nicho de mercado analizando los gustos e intereses de los potenciales clientes.

Comenzar paso a paso: Tener un negocio requiere paciencia y disciplina, debido a que el crecimiento no se da de forma lineal. Por ello, los empresarios puntualizan en comenzar poco a poco y con metas a corto, mediano y largo plazo.

Ser resiliente: Diana Ramírez aconseja tener resiliencia y ser comprometidos al operar un negocio. Es decir, no desanimarse o dejar de esforzarse ante las bajas ventas y optar por buscar estrategias para evitar pérdidas financieras.

Crear redes de contacto: Buscar una comunidad de empresarios y emprendedores es vital para generar apoyo mutuo y superar en conjunto las adversidades. Mireille León hace énfasis en hacer equipos con otros emprendedores para obtener más habilidades y crecer el negocio.

Aunque operar una mipyme conlleva planificación, los empresarios coinciden que la disciplina, resiliencia y las redes de apoyo son clave para desarrollarse empresarialmente.