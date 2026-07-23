Zona Caliente en Parque Aztlán: El spot que llevó la pasión del fútbol al límite

El fútbol no se limita a los 90 minutos de juego; se vive desde las horas previas al silbatazo inicial y se extiende mucho después de que el árbitro decreta el final. Bajo esta premisa, la Zona Caliente se posicionó temporalmente como el epicentro de la fiesta futbolera en la Ciudad de México.

Ubicado dentro de Futlán de Banco Plata, en el corazón del renovado Parque Aztlán, este espacio prometió y entregó una experiencia inmersiva de otro nivel para la afición capitalina que buscaba vivir el deporte de manera distinta.

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Pasión mundialista en la CDMX: La vibrante antesala de la gran final

Durante la transmisión del electrizante encuentro de semifinales entre Francia y España, el espacio reunió a una nutrida comunidad de aficionados, destacando la presencia de seguidores españoles que celebraron el triunfo de su selección y su pase a la gran final del torneo.

De este modo, el lugar se consolidó no solo como un punto de transmisión de partidos de alta convocatoria, sino como un espacio de encuentro, convivencia e integración multicultural para la afición local y extranjera en la capital del país.

El éxito de esta convocatoria radicó en la capacidad de conectar con el público a través de dinámicas que rompieron con la estructura tradicional de ver un partido en un restaurante o bar común.

Al integrar elementos recreativos y un flujo constante de actividades interactivas, el spot logró capturar la atención de familias, jóvenes y turistas que paseaban por la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

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Hospitality y diversión en la cancha

Una de las mayores sorpresas de este spot fue su diseño interactivo. Para quienes no se conformaban con solo mirar la pantalla, la Zona Caliente ofreció una cancha de fútbol integrada donde los asistentes pudieron "echarse una cascarita" antes del juego o durante el medio tiempo, sumando dinamismo a la tarde.

Por otro lado, la comodidad estuvo garantizada a través del exclusivo Hospitality de Caliente.mx. El acceso a esta área fue sumamente sencillo y directo: bastó con que los asistentes mostraran una apuesta activa realizada en la plataforma digital de Caliente para ingresar a un espacio premium.

Esta zona de hospitalidad ofreció una vista privilegiada al escenario principal de Futlán, además de bebidas, tragos de cortesía y una variedad de botanas diseñadas para disfrutar del partido con todas las comodidades posibles.

El cierre de una gran activación

Con este definitivo encuentro mundialista, la Zona Caliente en Futlán de Banco Plata concluyó exitosamente su temporada de operación en Aztlán Parque Urbano.

El espacio, que se consolidó rápidamente como uno de los puntos de reunión favoritos de la afición en la zona de Chapultepec, se despidió de su público tras ofrecer una alternativa única de entretenimiento que combinó de manera exitosa el dinamismo del fútbol, la emoción de las apuestas deportivas en vivo y una hospitalidad de primer nivel para los apasionados del deporte en la capital mexicana.