Acciones de Cemex caen 2.84% a pesar de fraguar sus resultados del segundo trimestre de 2026

Las acciones de Cementos Mexicanos (Cemex), productora y distribuidora de productos esenciales para el desarrollo de infraestructura, registran un retroceso en la jornada de este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de presentar su reporte financiero al segundo trimestre de 2026.

A pesar de superar las expectativas del mercado, los participantes del mercado castigaron las acciones de la firma.

Sus papeles retroceden 2.84% a un precio de 21.56 pesos cada uno.

En lo que va del mes, las acciones de Cemex tienen un avance de 2.6% y en lo que va de 2026, la cementera apuntan un incremento de 4.30 por ciento.

Para los expertos de Barclays, consideran que la compañía logró un crecimiento significativo en sus ventas globales y un aumento récord en sus márgenes de EBITDA, impulsados principalmente por la sólida demanda en México y Europa.

Debido a estos resultados positivos y a la reducción de costos operativos, la institución financiera elevó sus proyecciones anuales y mantuvo una recomendación de inversión favorable.

De acuerdo con el historial de precios objetivos de la firma, este nivel de 15 dólares por acción representa un incremento respecto al objetivo anterior de 12 dólares que se tenía a finales de octubre de 2025.

Resaltaron que, a pesar de ciertos desafíos climáticos en Estados Unidos, la generación de flujo de efectivo fue excepcional. Finalmente, se mencionan los ajustes estratégicos del programa Project Cutting Edge, diseñado para maximizar la eficiencia y el ahorro de la empresa a largo plazo.