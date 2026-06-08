México cae al lugar 47 en ranking global de startups

México descendió al puesto 47 en el Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026, elaborado por StartupBlink, lo que representa una caída de cuatro posiciones respecto al año anterior, lo cual confirma una tendencia a la baja en los últimos años.

Desde 2022, cuando el país ocupaba el lugar 35, el ecosistema ha perdido competitividad a nivel internacional. En esta edición, además, registró un decrecimiento de -2.9%, una de las pocas tasas negativas dentro del top 50 global.

A pesar del retroceso, México se mantiene en el quinto lugar en América Latina y el Caribe, sólo detrás de Argentina, Chile, Colombia y Brasil, que ocupa el primer lugar en el ranking, lo que refleja una posición relevante en la región, aunque con desafíos estructurales pendientes.

Condiciones del entorno limitan crecimiento

Uno de los factores que explican el desempeño es el entorno empresarial, al respecto en el Índice de Entorno Empresarial para Innovadores, México se ubica en la posición 58, lo que sugiere que las condiciones para emprender e innovar aún representan un obstáculo para el desarrollo del ecosistema.

Este contexto impacta directamente en la capacidad de las startups para escalar, atraer inversión y consolidarse en mercados globales.

Además, el estudio señala que el ecosistema de startups en México tiene un valor estimado de 45.2 billones de dólares y cuenta con siete unicornios, lo que evidencia su potencial y madurez en términos financieros.

De hecho, el país ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en la categoría de valor del ecosistema, lo que refleja una alta generación de valor a partir de la actividad emprendedora.

La estructura del ecosistema también es un factor a considerar. Aunque la Ciudad de México encabeza con una puntuación cuatro veces superior a Monterrey, México presenta un menor grado de concentración en comparación con otras naciones.

De acuerdo con el reporte, fortalecer el liderazgo de la capital podría ayudar a consolidar y amplificar los resultados del ecosistema a nivel nacional.

Sectores con más desempeño

Por sectores, la industria más sólida es la tecnología alimentaria (foodtech), donde México se ubica en el lugar 34 a nivel mundial. Dentro de esta categoría, destaca especialmente en agtech, donde alcanza la posición 20 global.

Estos nichos reflejan áreas de oportunidad para el país, particularmente en industrias vinculadas a innovación agrícola y alimentaria.

Un ecosistema con potencial, pero en desaceleración

Si bien México mantiene una posición relevante en la región y un ecosistema con alto valor, los datos reflejan una desaceleración que podría limitar su competitividad global.

El reto es fortalecer las condiciones del entorno empresarial, impulsar la consolidación de hubs de innovación y revertir la tendencia negativa para recuperar posiciones en el ranking internacional.