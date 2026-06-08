Lanzan catálogo para conectar a grandes empresas con proveedores sustentables

Con el objetivo de integrar a las empresas de impacto social a las cadenas de valor cooperativas se lanzó un catálogo de proveedores sustentables para que sean alternativas de compra más sostenibles.

Desarrollado en conjunto con México Accelerator Programme (MAP), New Ventures e IKEA Social Entrepreneurship, el catálogo cuenta con más de 60 empresas sociales y ambientales.

El proyecto va dirigido principalmente a corporativos y busca concientizar a las áreas de compras sobre el potencial de integrar en sus cadenas de suministro emprendimientos de impacto social”, explica Rodrigo Morales, jefe de alianzas y relaciones con América Latina en Aspen Network of Development Entrepreneurs (Ande).

El desafío de encontrar empresas de impacto social

Durante el lanzamiento también se realizó una consulta sobre compras de impacto en México, realizada entre 19 empresas para identificar las principales barreras y oportunidades que enfrentan los proveedores para integrarse a las cadenas de valor.

La consulta fue realizada por la Ande, junto con el apoyo de SAP y JPMorganChase Foundation. En este sentido, las empresas consideran prioritario colaborar con empresas de impacto dentro de sus estrategias de compras, ya que el 63% de las empresas considera importante o muy importante integrar proveedores de impacto dentro de sus estrategias de compra.

Sin embargo, una de las principales barreras es la falta de visibilidad de empresas de impacto, así como la ausencia de certificaciones que las acrediten.

Además, el 53% de las empresas elije a sus proveedores por búsquedas internas, sin una base de datos externa y solo 18% consulta ONGs especializadas.

¿Cómo funciona el catálogo?

El catálogo se encuentra en el sitio de Evolve, en el cual los usuarios pueden filtrar sus búsquedas de acuerdo a sus necesidades.

Entre los proveedores, se encuentran empresas dedicadas a la economía circular, gestión de residuos, inclusión social, como:

Ecolana

La Cana

Novabori

Arudeko

Chop Value

Xilinat

Ecoguerreros

El catálogo agrupa 12 categorías, entre ellas retail, servicios ambientales, insumos, experiencias, inversión social, regalos corporativos, entre otros.

Rodrigo Morales invita a los corporativos a incorporar empresas con impacto social en sus cadenas de suministro, ya que no solo ayuda a comunidades y el medioambiente, sino que también es una estrategia para crecer a largo plazo.