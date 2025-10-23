Del sushi al escritorio: El emprendimiento que crea muebles a partir de palillos reciclados

La cultura del descarte consiste en tirar aquello que “pierde” su función, lo que provoca un daño medioambiental. Un ejemplo de esto son los palillos de madera, usados principalmente en la cocina asiática, los cuales se desechan en poco tiempo; sin embargo, hay un emprendimiento que se dedica a frenar esta cultura y les da una segunda oportunidad, transformándolos en mobiliario y artículos para restaurantes.

Para impulsar la circularidad urbana, ChopValue se enfoca en recolectar palillos de madera provenientes de restaurantes de la Ciudad de México y el Área Metropolitana y recolecta alrededor de 600 kilos de palillos de 150 restaurantes.

En este contexto, tan sólo en la Ciudad de México y el Estado de México, existen 901 establecimientos que venden sushi y 175 restaurantes de comida japonesa, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue).

No solo estás evitando talar un árbol, sino también estás manteniendo un pulmoncito en el planeta. Tenemos un impacto al reducir los gases de efecto invernadero al evitar que los palillos de madera caigan en la basura”, comenta Arturo Katz, CEO y cofundador de ChopValue México.

Gracias a esta iniciativa de reciclaje, al año se evita la emisión de 1.2 millones de kilogramos de dióxido de carbono, pero todavía falta un camino por recorrer.

Se colabora con restaurantes para recolectar los palillos y con cafeterías para comercializar los muebles. Especial.

De palillos a mesa

El proceso de recolección se hace a nivel local y se capacita a restaurantes como Sushitto y Sushi Roll, para que el personal no tire los palillos, puesto que serán usados para mobiliario, como mesas o artículos para restaurantes, así como tablas para servir los platillos, entre otros.

Después de la recolección, se hace la desinfección y separación de los palillos. “Generamos bloques de madera con ellos, con los cuales se puede hacer cualquier producto, desde un llavero hasta decoraciones de interiores”.

La empresa ha generado 30 empleos, de los cuales hay seis artesanos que trabajan de tiempo completo. Además, en caso de que haya pedidos personalizados que requieran un toque de color, se colabora con artesanos de comunidades vulnerables para que se encarguen del diseño y pintado de los muebles.

Esta colaboración con comunidades vulnerables ha tenido impacto en 100 beneficiarios directos y 200 indirectos.

En este sentido, Arturo Katz, relata que, a pesar de tener tres años de operación en el país, ha colaborado con grandes empresas como Amazon México, compañía de la que ahora son proveedores para los escritorios de los almacenes, los cuales se ocupan para empaquetar los productos.

También colaboran con la cafetería Tierra Garat para proveer mesas en cada una de las sucursales de la Ciudad de México.

La meta de tener 15 mini fábricas

La iniciativa por reciclar los palillos de madera ha sido atractiva para restaurantes de otros estados, pero Arturo Katz comenta que lo ideal es hacer pequeñas fábricas locales, para evitar contaminar por la logística al transportar los palillos.

Por ello, una de las metas es crear 15 micro fábricas ubicadas en las principales ciudades del país, como Monterrey, Guadalajara y Mérida y con ello, hacer un negocio más sostenible.

Asimismo, Chop Value México se forma parte de la quinta generación de México Accelerate Programme, una iniciativa de IKEA Social Entrepreneurship y New Ventures, un programa que apoya a emprendedores sociales y también les brinda mentoría.

Arturo Katz comenta que el emprendimiento se encuentra en una edad temprana, por lo que no cuentan con un área de finanzas y por eso, están recibiendo asesorías por parte del programa.