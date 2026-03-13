Ecuador anuncia millonaria inversión de América Móvil en ‌los próximos ​tres años

El Gobierno de ⁠Ecuador dijo este viernes que América Móvil ⁠invertirá unos 600 millones ⁠de dólares en los próximos tres años en infraestructura tecnológica, cobertura y servicios para fortalecer el sector de telecomunicaciones en el país.

El anuncio de la inversión del gigante de telecomunicaciones mexicano es adicional a los nuevos contratos que Ecuador suscribió en noviembre con las dos compañías de telefonía móvil privadas que operan en el país.

La inversión apunta a incrementar su ⁠red "en capacidad de voz ⁠y transmisión ⁠de datos, fortaleciendo las redes ⁠actuales para el despliegue de la tecnología 5G en Ecuador", dijo el Ministerio de Telecomunicaciones en un comunicado.

América Móvil opera en Ecuador con la ⁠marca Claro y lidera el mercado local.