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Ecuador anuncia millonaria inversión de América Móvil en los próximos tres años
El Gobierno de Ecuador dijo este viernes que América Móvil invertirá unos 600 millones de dólares en los próximos tres años.
El Gobierno de Ecuador dijo este viernes que América Móvil invertirá unos 600 millones de dólares en los próximos tres años en infraestructura tecnológica, cobertura y servicios para fortalecer el sector de telecomunicaciones en el país.
El anuncio de la inversión del gigante de telecomunicaciones mexicano es adicional a los nuevos contratos que Ecuador suscribió en noviembre con las dos compañías de telefonía móvil privadas que operan en el país.
La inversión apunta a incrementar su red "en capacidad de voz y transmisión de datos, fortaleciendo las redes actuales para el despliegue de la tecnología 5G en Ecuador", dijo el Ministerio de Telecomunicaciones en un comunicado.
América Móvil opera en Ecuador con la marca Claro y lidera el mercado local.