Grupo Bimbo impulsa estrategia de conservación del oso negro en el norte de México

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, Grupo Bimbo anunció una estrategia de conservación enfocada en la protección del oso negro mexicano, una especie emblemática del norte del país cuya población enfrenta presiones derivadas del cambio de uso de suelo, la expansión urbana y los efectos del cambio climático.

La iniciativa forma parte del Programa Huellas, impulsado por el Museo Interactivo Bimbo, que articula investigación científica, restauración de ecosistemas, educación ambiental y colaboración con instituciones académicas y organizaciones especializadas. Parte de los ingresos generados por la taquilla del Museo Interactivo Bimbo se destinará a este programa, con el objetivo de asegurar recursos para actividades de investigación, educación y conservación.

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El objetivo es contribuir a la preservación del hábitat del oso negro y promover una convivencia más segura entre comunidades humanas y fauna silvestre.

El proyecto concentra sus acciones principalmente en Nuevo León, Coahuila y Sonora, regiones donde las poblaciones de oso negro enfrentan mayores presiones por la fragmentación de su entorno natural y el incremento de interacciones con zonas urbanas.

La presencia de osos negros en zonas cercanas a asentamientos humanos se ha vuelto cada vez más frecuente en el norte del país. Este fenómeno responde, en parte, a la modificación de su comportamiento natural cuando encuentran fuentes de alimento asociadas a actividades humanas.

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Además de representar riesgos para las personas y para los propios animales, esta situación impacta el equilibrio ecológico, ya que los osos cumplen funciones clave como la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies.

Como parte de las acciones de conservación, el programa contempla actividades en la Reserva Natural Chipinque, un área natural clave para la protección de la fauna silvestre en la Sierra Madre Oriental. En esta zona se realizarán labores de monitoreo del hábitat, prevención de riesgos y campañas de sensibilización dirigidas a visitantes, con el objetivo de fomentar prácticas de convivencia responsable con la fauna.

Por otra parte, el Museo del Desierto (MUDE) es uno de los aliados estratégicos del programa, gracias a su experiencia en el estudio y manejo de fauna silvestre en el norte del país.

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En Coahuila, donde en los últimos años ha aumentado la presencia de oso negro americano en zonas urbanas, el museo participa en acciones de captura segura, resguardo temporal y atención médica de ejemplares en riesgo, así como en su posterior translocación a áreas adecuadas de su hábitat natural.

Además, el MUDE contribuye al monitoreo científico de la especie, al desarrollo de investigaciones sobre su interacción con los ecosistemas y las comunidades, y a programas de restauración de hábitats, divulgación científica y educación ambiental.

Así, este programa contribuirá al fortalecimiento de actividades de monitoreo y conservación dentro de la reserva, así como a la mejora de señalética y materiales informativos para orientar el comportamiento de los visitantes y reducir posibles interacciones de riesgo con los osos.