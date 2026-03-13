Fans de Harfuch disparan compras de miniaturas del secretario de Seguridad

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, usa traje y corbata en la vida real, pero ahora también se le puede encontrar en mercados y tiendas mexicanas como un muñeco en ⁠miniatura, vestido de Batman o incluso sin camisa.

Mantas suaves, peluches, ⁠montajes fotográficos creados con inteligencia artificial y recortes de cartón con su imagen se han vuelto virales en el país latinoamericano, sobre todo después del operativo del 22 de febrero en el que murió el famoso capo de la droga Nemesio Oseguera, mejor conocido como "El Mencho", jefe del violento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las imágenes de García Harfuch, de 44 años, quien en México es visto por algunos como un galán, ahora adornan una larga lista de productos que van desde decoraciones para fiestas, cojines, toallas y muñecos conocidos como "Harfuchito" o mini-Harfuch.

Analistas políticos y de seguridad coinciden en que el funcionario es un probable candidato presidencial para 2030, cuando termine el mandato de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Los primeros sondeos muestran al secretario de Seguridad por delante de otras figuras políticas prominentes, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien buscó la candidatura en 2023 y quien probable intente de nuevo aparecer en las boletas electorales para la presidencia.

Ser inmortalizado como muñeco es un honor que en México suele reservarse a los presidentes, como el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien fue personificado con los llamados "Amlitos", así como a la querida mascota de la omnipresente cadena de farmacias del país, el regortete Dr. Simi.

La popularidad de García Harfuch se ha disparado tras el operativo en el que fue capturado "El Mencho".

La operación, en la que él participó activamente, fue personal para el jefe de seguridad, quien culpaba a "El Mencho" del intento de asesinato ocurrido en 2020, en el que resultó herido con tres balas y murieron dos de sus guardaespaldas.

El funcionario no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters sobre la popularidad de los productos que llevan su imagen.

"El nuevo papi de México"

"Es el "crush" de todas las mexicanas, y uno que otro mexicano", dijo Carolina García, quien vende mercancía del secretario de Seguridad bajo pedido desde su negocio de impresión en casa, en el estado de Tlaxcala. "Claro, recibimos más pedidos de mujeres, como regalos, pero también hemos ⁠tenido pedidos de hombres", agregó.

A la misma tendencia, se suman imágenes creadas con inteligencia artificial ⁠donde aparece el secretario promocionando productos de belleza o bien abrazando ⁠a sus "fans" en una escena romántica, recostados sobre un verde césped. En algunas redes sociales usuarios difunden tutoriales para que cualquiera pueda generar su fotografía del recuerdo con el funcionario.

En ⁠MercadoLibre, el principal mercado en línea de América Latina, una manta de García Harfuch figura entre los productos más vendidos de la plataforma. Amazon, por su parte, ofrece una manta de franela tamaño cama con el rostro del secretario.

Ingrid Sánchez, de 22 años, quien diseña productos del jefe de seguridad en una fábrica en pleno centro de Ciudad de México, dijo a Reuters que los artículos con la imagen de García Harfuch inicialmente se vendían lento, pero que desde la muerte de "El Mencho", el negocio se ha disparado, con hasta más de 150 mantas vendidas por día y pedidos incluso desde Estados Unidos y Costa Rica.

Ahora, la fábrica produce casi exclusivamente artículos del secretario, y Sánchez trabaja en una nueva línea de figuras cabezonas y almohadas de tamaño ⁠real.

"Todas las señoras lo aman, quieren dormirse con él, quieren secarse con él, les encanta, lo aman", dijo la joven diseñadora al asegurar que el secretario ha superado en tendencia de moda en frazadas a artistas reconocidos e incluso influencers. "Es el nuevo papi de México", agregó.