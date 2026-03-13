STPS se compromete a revisar las cargas fiscales con impacto a los trabajadores

Durante la inauguración del LXX Consejo Nacional Ordinario de la CROC, el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, se comprometió a revisar la carga fiscal que afecta a los trabajadores, atendiendo una de las demandas centrales de la organización.

El funcionario federal afirmó que escuchó el planteamiento sobre el tema de los impuestos y aseguró que se llevará el encargo para tener esa discusión y determinar qué tanto se puede avanzar en la medida de lo que sea factible.

Bolaños detalló que la política laboral de la presidenta Claudia Sheinbaum se basará en la gradualidad para consolidar lo que denominó la Primavera de los derechos laborales. Bajo este esquema, confirmó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas iniciará este mes bajo un calendario por etapas.

El 2027 empiezan las primeras 2 horas menos y así sucesivamente, explicó el secretario, tras subrayar que el objetivo es bajar 2 horas por año para permitir un equilibrio de los factores de la producción. Precisó que esta medida no suspenderá el aumento gradual del salario mínimo, el cual ya ha recuperado el 154% de su valor real en los últimos años.

Por su parte, el dirigente nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, enfatizó la necesidad de un sindicalismo que rinda cuentas y que proteja integralmente a las familias mexicanas. Al respecto, Marath Bolaños reconoció la visión de la central obrera al señalar “Isaías siempre me plantea normalmente agendas que por lo regular no están del todo tan presente dentro de las organizaciones de las personas trabajadoras y trabajadores del país, ya mencionó algunos temas que me parecen muy relevantes: juventud, hay que atender a nuestros jóvenes, involucrarlos en que no estén metidos en malos pasos por las vías incorrectas”.

Finalmente, el titular del Trabajo destacó la formalización de 206,000 repartidores de plataformas digitales y el incremento del 240% en el reparto de utilidades tras la eliminación del outsourcing.

Reiteró que la instrucción presidencial es mantener un diálogo nutrido con la central obrera para avanzar en la defensa de los intereses de la nación y de la clase trabajadora.