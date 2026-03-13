Capítulo Estado de México de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, impulsa agenda académica y de colaboración

El Capítulo Estado de México de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), realizó una sesión con sus integrantes el jueves 12 de marzo de 2026, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

En el encuentro se dio la bienvenida a nuevos miembros que se integraron al Capítulo Estado de México. Asimismo, se informó a los asistentes sobre la incorporación de un nuevo integrante al Comité Directivo en la entidad y la integración de un barrista nacional al Capítulo estatal.

En la sesión también se presentó información relacionada con convenios de colaboración que el Capítulo prevé firmar próximamente, así como detalles del seminario titulado “Reformas estructurales y Estado de derecho: Balance jurídico del 2025”.

Otro de los puntos incluidos en la agenda fue el ciclo de conferencias que se realizará en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual forma, se informó y discutió la realización de nuevas sesiones mensuales de educación jurídica continua.

La reunión concluyó con el apartado de asuntos generales, donde se abrió espacio para la participación y sugerencias de los miembros del Capítulo. De acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Directivo, la reunión se llevó a cabo a partir de las 19:00 horas en el complejo Bosque Real Hub.