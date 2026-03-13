San Luis Potosí reafirma colaboración con el INE para impulsar la democracia

Fortalece la coordinación institucional para garantizar procesos electorales confiables y ampliar la participación ciudadana.

Por encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG) mantiene una colaboración cercana y permanente con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de garantizar procesos democráticos confiables y eficaces en la entidad. Durante un encuentro con la nueva delegada en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, se destacó la importancia de la comunicación respetuosa y el trabajo conjunto para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el cumplimiento de los derechos político-electorales.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, subrayó que conducirse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad permite consolidar la credibilidad en los procesos electorales y fomentar la participación ciudadana.

La coordinación entre el Gobierno del Estado y el Instituto asegura que los procesos democráticos se desarrollen de manera ordenada, fortaleciendo la confianza de la población y garantizando que cada acción institucional contribuya al cambio que se vive y se siente mediante la construcción de un entorno electoral sólido y sin límites.