Gobierno del Edomex construye vía directa al AIFA desde el Valle de México; 10.7 kilómetros y 30% de avance

El Gobierno del Estado de México construye el Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense, una obra de infraestructura vial que establecerá una conexión directa entre el Valle de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con una extensión de 10.7 kilómetros y un avance de construcción del 30 por ciento, la obra dará servicio a más de 25 mil vehículos diarios.

Foto: Gobierno del Estado de México.

El tramo tendrá su punto de inicio en la colonia Puente de Vigas, en la salida de la autopista Naucalpan-Ecatepec. La infraestructura incluirá un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, así como gasas de incorporación y salida para la entrada y salida de vehículos. La vialidad se enlazará con Periférico Norte y el Viaducto Bicentenario, y también establecerá conexiones con las principales vialidades urbanas de los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla.

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De acuerdo con Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, la obra mejorará la conectividad entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec con el polo industrial y logístico de Vallejo, así como con los centros financieros y corporativos de Ciudad Satélite, Polanco y Santa Fe. El funcionario indicó que la nueva vialidad facilitará traslados más directos hacia el AIFA y otros puntos de la capital del país.

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El proyecto responde a la demanda de movilidad en una de las zonas metropolitanas con mayor densidad vehicular del país, donde la saturación de las vías existentes representa un factor que incide en los tiempos de traslado entre municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

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El proyecto contempla trabajos adicionales de repavimentación de vialidades en la zona de influencia, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de flora a lo largo del trazo, trabajos que dotarán a la infraestructura de condiciones de seguridad y funcionalidad para los usuarios.