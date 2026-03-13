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Barril de petróleo Brent subió 42% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente

El barril de WTI aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98.71 dólares.

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AFP

Las cotizaciones del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, han subido más de un 42% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, ante la caída de las entregas de hidrocarburos provenientes del Golfo Pérsico.

Su precio pasó de 72.48 dólares el barril el 27 de febrero a 103.14 dólares el viernes en la noche,es decir, un incremento de más del 42% en el período y del 11% en la semana.

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Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98.71 dólares.

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