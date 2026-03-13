Llega Humanoides, exposición internacional a Querétaro

• Felifer refrenda impulso a la cultura para todos los queretanos

El municipio de Querétaro, encabezado por el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, vuelve a la escena mundial de la cultura con la llegada de la Exposición Internacional Humanoides, conformada por esculturas de la artista australiana Amanda Parer, cuyo trabajo ha recorrido más de 300 ciudades en todo el mundo.

Se trata de figuras monumentales con forma humana, que estarán ubicadas en cuatro puntos de la ciudad para que las familias puedan apreciarlas, del 12 de marzo al 02 de abril.

Foto: Gobierno Municipal de Querétaro

Esta exposición internacional ha pasado por Alemania, Australia, Bulgaria, España, Estados Unidos, Finlandia, Singapur y ahora estará en Querétaro. Del 12 al 26 de marzo estarán en Plaza de la Constitución y Plaza de los Fundadores; del 12 de marzo al 1 de abril en la Alameda Hidalgo y del 13 de marzo al 2 de abril en el Jardín Guerrero.

Esta obra está inspirada en la película de animación checo-francesa “El planeta fantástico” y, de acuerdo con la artista,dio un giro en el concepto para que los gigantes vinieran a visitar el planeta tierra y a observar a sus habitantes de forma pacífica.

Foto: Gobierno Municipal de Querétaro

La obra explora una compleja relación que tiene la humanidad tiene con el mundo natural, e invita a reflexionar sobre el nuestro impacto en el medio ambiente, las relaciones que vivimos con el mundo y los seres que nos rodean.

Las imágenes de los humanoides juegan con la escala, la luz, la oscuridad, el humor y la melancolía, para transmitir estos temas.