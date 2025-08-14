Franquicias en Jalisco, segundo lugar nacional y en expansión

Jalisco se ha convertido en uno de los motores de las franquicias en el país. Con más de 4,100 puntos de venta y 470 marcas en operación, ocupa el segundo lugar nacional en presencia de este tipo de negocios, solo por debajo de Ciudad de México y su zona metropolitana.

Este dinamismo se reflejará en la Expo Franquicias Guadalajara, que los próximos 22 y 23 de agosto reunirá en Expo Guadalajara a emprendedores, inversionistas y marcas de distintos sectores.

Las franquicias que tienen más impacto en Jalisco son: alimentos y bebidas (31%), cuidado personal, salud y belleza (25%) y servicios generales (13%), de acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

“Jalisco es un lugar natural para el modelo de franquicia: combina ubicación estratégica, infraestructura y un sistema emprendedor muy relevante. Es un estado importantísimo para invertir y hacer crecer las marcas”, detalló en Alicia Barajas, directora de la AMF.

En conferencia de prensa, la directiva señaló que en México existen más de 1,500 marcas activas, las cuales genera un millón de empleos formales, aporta más del 5% al Producto Interno Bruto y alcanza una tasa de éxito del 85% a cinco años, muy por encima de la media de negocios independientes. Además, a nivel mundial, el país se ubica en el quinto lugar.

Un escaparate para invertir y crecer

La Expo Franquicias Guadalajara 2025 busca reunir más de 150 franquicias expositoras, y contará con un programa renovado de conferencias y talleres, en los cuales los asistentes podrán conocer en qué tipo de marca invertir, incluso habrá reuniones con especialistas del sector para ayudar a los negocios a convertirse en franquicias. Además, se espera la asistencia de más de 3,000 visitantes calificados.

Lidia Quezada, directora del evento destacó que “habrá un Pabellón de Proveedores para fortalecer las redes de negocio. La meta es que cada visitante se lleve herramientas reales para iniciar o expandir su proyecto”.

Con un mercado en expansión y un encuentro que concentra a los principales actores del sector, Jalisco reafirma su posición como un punto clave para quienes buscan emprender o invertir en franquicias.