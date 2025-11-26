Buscar
¿Por qué fracasan los negocios liderados por mujeres?

La falta de liquidez es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que quieren emprender un negocio. El 35% de estos proyectos fracasa debido a que no cuenta con recursos. 

La desigualdad de género es una realidad que limita el crecimiento y desarrollo de las mujeres en el sector empresarial; además de representar pérdidas para la economía importantes. 

Uno de los principales obstáculos es que las mujeres tienen un menor acceso a activos financieros y fuentes de información y oportunidades de crecimiento.

Según cifras de la ASEM (Asociación de Emprendedores), el 35% de los negocios creados por mujeres fracasa por falta de liquidez; mientras que un 21% de ellos fracasa debido a no tener conocimiento del mercado.

Los problemas con socios, las falta de oportunidades laborales y problemas para el financiamiento también son algunas barreras mencionadas por las mujeres emprendedoras.

Atender estas causas representa una oportunidad para impulsar el potencial emprendedor de las mujeres.

