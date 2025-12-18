El emprendimiento como mecanismo de integración de los migrantes

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre es importante reflexionar sobre el rol que tienen las personas en situación de movilidad. Hoy en día, la migración se ha consolidado como uno de los fenómenos estructurales más relevantes del siglo XXI, con una estimación de que existen más de 280 millones de personas migrantes internacionales en el mundo, impulsadas principalmente por la búsqueda de mayores oportunidades económicas, así como una mejor calidad de vida. Ya sea por deseo propio o por un contexto de violencia e inseguridad.

En México, el tema ha tomado cada vez más relevancia en el discurso público ya que en los últimos años hemos dejado de ser un país de origen y de paso para ser un país destino de migrantes regulares e irregulares. Algo para lo que no estamos preparados. Y la tendencia de esto apunta a que la migración seguirá en aumento.

Ante una situación que no va a cambiar, es clave que comencemos a pensar en cómo vamos a lograr una integración social y económica de las personas migrantes, pensando no sólo en acciones humanitarias sino en el aprovechamiento de esto como un impulso al desarrollo.

Es por ello por lo que la Radiografía del Emprendimiento en México 2025, Edición Migrantes, presentada esta semana por la Asociación de Emprendedores de México (Asem), nos ayuda a contar con información clave para comprender mejor la oportunidad que se está gestando en nuestro país.

Los emprendedores migrantes son contribuyentes económicos a largo plazo

En el documento se presentan datos que cuestiona claramente la creencia de que los emprendedores migrantes son participantes económicos informales o con negocios de supervivencia. Por el contrario, la mayoría de las empresas lideradas por migrantes en México demuestran una larga vida operativa, modelos de negocio estructurados y participación en el mercado formal.

Con un promedio de 8.5 años de operación, los emprendimientos fundados por migrantes superan la media nacional de supervivencia de las empresas demostrando que los empresarios migrantes son agentes económicos estables que contribuyen a la creación de empleo, la generación de ingresos y los vínculos comunitarios en 19 estados mexicanos.

Los emprendedores migrantes en México muestran niveles superiores a la media de educación formal, adopción de tecnología y participación en sectores intensivos en conocimiento, como servicios digitales, manufactura avanzada, industrias creativas y negocios de base tecnológica.

Pero aunque los emprendedores migrantes en México tienen perfiles muy variados, desde fundadores de startups unicornio como lo es Kavak, hasta negocios muy locales, todos tienen una aportación tanto económica como social con sus emprendimientos.

La situación migratoria, y no la capacidad, es el principal obstáculo estructural

De acuerdo con la radiografía, las principales limitaciones que enfrentan los emprendedores migrantes son institucionales y regulatorias, no empresariales. Los marcos legales poco claros, largos procesos de regularización migratoria, restricciones a los permisos de trabajo y acceso limitado a instrumentos financieros son barreras sistémicas para la formalización y el crecimiento de los emprendimientos migrantes.

Y aunque, a pesar de estas barreras, los emprendimientos de migrantes han logrado salir adelante, también muestran una exclusión del ecosistema emprendedor: El 64% de los emprendedores migrantes no ha recibido apoyo de instituciones públicas ni privadas, y el 84% desconoce la existencia de programas de apoyo empresariales disponibles.

Incluso entre quienes buscaron ayuda, el 54% fue rechazado, lo que indica aún más las barreras sistémicas de entrada a los ecosistemas empresariales existentes.

Esta desconexión con las oportunidades resulta en una pérdida de eficiencia económica: los emprendedores capaces se ven obligados a desviar tiempo y recursos de la innovación y el crecimiento hacia el cumplimiento normativo y la gestión de la incertidumbre.

Abordar los obstáculos relacionados con la migración generaría ganancias inmediatas de productividad, mayores tasas de supervivencia y un plazo de expansión más rápido, sin requerir un gasto público significativo.

La oportunidad económica de impulsar emprendimientos de migrantes

México tiene una gran oportunidad para posicionarse como líder regional en políticas migratorias inclusivas y orientadas al crecimiento mediante el diseño de mecanismos especializados de apoyo para emprendedores migrantes, incluyendo:

La integración de las personas migrantes puede acelerarse considerando procesos simplificados relacionados con la creación o inversión en emprendimientos, incluyendo modelos de ventanilla única que en donde revisar estatus migratorio, registro de empresas, cumplimiento tributario e incorporación digital.

Además, del diseño de programas de desarrollo de empresas con un componente de acompañamiento en procesos regulatorios, no solo beneficiarían a los emprendedores migrantes, sino que también aumentarían la productividad y la competitividad general dentro del ecosistema de las pymes.

Los emprendedores migrantes en México representan un segmento de la economía con alto potencial, muy resiliente e impulsado la búsqueda constante de oportunidades. Sus habilidades, capacidad emprendedora y conexiones con la comunidad internacional son factores valiosos para el crecimiento económico, la innovación y la cohesión social, por lo cual es importante diseñar soluciones que ayuden a reducir la informalidad, la exclusión y los costos sociales de la migración no gestionada.

Alcanzar el potencial de impacto positivo requiere un cambio de perspectiva: de ver el fenómeno de la migración como un reto social a entender su capacidad de generar tanto valor económico como valor social y hasta cultural.

Al contar con reconocimiento y apoyo desde el ecosistema emprendedor, claridad regulatoria y políticas empresariales inclusivas, el emprendimiento migrante puede convertirse en un pilar fundamental de la competitividad y la resiliencia económica a largo plazo de México.