Mercado y condiciones macroeconómicas impulsan el emprendimiento de migrante en México

Mejores condiciones macroeconómicas, tamaño de la economía y cambio de residencia son los principales motivos que llevan a las personas migrantes a emprender en México, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem)

Así lo refleja el estudio “Radiografía del emprendimiento en México 2025, edición migrantes”, que señala que 4.6% de las empresas en México tiene al menos a una persona extranjera en el equipo fundado. De este porcentaje el 53.4% es femenino y 46.6 masculino.

En el marco del del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre, el informe destaca que los motivos para fundar una empresa en el país, el 37.3% destaca las condiciones macroeconómicas, el 35.7% el tamaño de la economía, 9% cambio de residencia.

Barreras que enfrentan

El estudio detalla que 80% de las personas migrantes que funda una empresa en México tienen estudios de licenciatura o superior, y una de cada cuatro compañías con migrantes en el equipo fundador invierte en desarrollo tecnológico. Además, estas organizaciones reportan una facturación anual cinco veces más alta que el promedio de empresas a nivel nacional.

Esto es ejemplo de que “el emprendimiento de personas extranjeras impulsa la innovación, la inversión y la diversificación productiva; sus empresas no solo generan actividad económica y empleo, también fortalecen vínculos internacionales e introducen nuevas perspectivas en los ámbitos empresariales locales”, señala Juan Carlos Cante, presidente del Consejo Directivo de la Asem.

Sin embargo, los emprendedores extranjeros enfrenta barreras para crecer sus negocios:

38% desconocimiento de las leyes.

14% Falta de información pública, clara y disponible.

11% Costo de trámites y registro de la empresa.

8.5% Proceso de regulación migratoria.

Perfil de los emprendedores migrantes

La Asem también detalla el perfil de los emprendedores migrantes. La edad promedio es de 44% y 60% cursó su último grado en una institución privada.

Además, la mayoría proviene de países latinoamericanos como Venezuela (22.7%), Colombia (19.3%), Argentina (13.6%) y Perú (5.7%), seguidos de países como Estados Unidos (5.7%) y España (5.7%), entre otros.

Los hallazgos muestran que, en la mayoría de los casos, México no fue el destino al que se llegó “para emprender” desde el primer día: solo 8.0% de las personas migrantes fundadoras arribó con la intención explícita de crear una empresa. La llegada al país se debió principalmente a una oferta de empleo (23.9% de los casos), a una relación de pareja (19.3%) o a un vínculo familiar (19.3%). Además, 15.9% de las personas migrantes fundadoras tiene condición de refugio por razones humanitarias.