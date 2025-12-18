BCE mantiene su tasa de interés y eleva previsiones para la inflación y el PIB de la zona euro

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés sin cambios, y elevó algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación, lo que probablemente consolide las apuestas de los inversores de que no se prevén nuevos recortes de tipos.

El BCE se ha mantenido a la espera desde que en junio interrumpió una racha de recortes de tipos que duraba ya un año y la inesperada resistencia de la zona euro a los conflictos comerciales mundiales ha ido quitando presión al banco para que ayude más a la economía.

Aunque el banco mantiene sobre la mesa la opción de recortar los tipos, los mercados consideran que se trata de una formalidad y los inversores empiezan a valorar una subida para 2027, a pesar de que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra siguen reduciendo los costes de endeudamiento.

"Se espera que el crecimiento económico sea más fuerte que en las proyecciones de septiembre, impulsado especialmente por la demanda interna", dijo el BCE en un comunicado. "El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con una senda de tipos concreta".

Apoyando la tesis de "mantener", el BCE pronosticó que la inflación se mantendría en torno a su objetivo del 2% durante los próximos años, aunque el crecimiento de los precios pudiera descender temporalmente el próximo año.

El BCE prevé ahora una inflación del 1.9% en 2026, por encima de su anterior proyección del 1.7%, mientras que para 2027 se prevé una inflación del 1.8%, por debajo del 1.9% observado en septiembre. La proyección inicial del banco para 2028 situaba el crecimiento de los precios en el 2.0% al final de la proyección.

Las previsiones de crecimiento, ahora en una senda claramente superior a la prevista anteriormente, también se han elevado, hasta el 1.4% este año, por encima del 1.2% previsto hace tres meses. El crecimiento se mantendrá estable en 2026.

La atención se centra ahora en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a las 13:45 GMT, en la que los inversores estarán atentos para ver si repite su mantra de que la política monetaria está en un "buen lugar" o si señala que un recorte de tipos es ahora menos probable.

Aunque Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha dicho que es probable que el banco central suba los tipos, se espera que Lagarde se muestre más cauta ante la previsión de que la inflación caiga por debajo del 2% el año que viene.

El descenso se debe a la caída de los costes de la energía, que el BCE normalmente pasa por alto, pero los dirigentes monetarios vigilarán las expectativas para asegurarse de que no se perpetúe una caída temporal de la inflación como consecuencia de acuerdos salariales frugales.