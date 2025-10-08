México, tierra fértil para el emprendimiento y la inversión

Emprender en México es un reto, debido a que enfrentan la falta de liquidez o problemas con el flujo de efectivo, pero a pesar de estos problemas, el interés de los inversionistas no se detiene.

Es decir, en los últimos años ha incrementado el capital privado en las startups mexicanas, lo que representa una oportunidad para seguir innovando e impulsar el ecosistema emprendedor.

De manera que, México a comparación de otros países de Latinoamérica, se encuentra con un desarrollo positivo y atractivo para el emprendimiento, al igual que Brasil, comenta Pablo Coballasi, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

Durante el panel Impulsando un país emprendedor, llevado a cabo en la Cumbre emprendedora 2025, creado por la Asocición de Emprendedores de México (Asem), los panelistas explicaron que México se ve como un país con oportunidades para inversión extranjera y la llegada de startups provenientes de otros países, pero aún quedan retos por atender.

Retos para los emprendedores

Aunque el panorama de México se muestre positivo, todavía hay un camino por recorrer y un ejemplo de ello es la falta de comunicación de los programas gubernamentales para apoyar a los emprendedores.

“Tal vez en esta parte de cómo nos comunicamos es que no estamos llegando al público adecuado. No estamos comunicando necesariamente sobre todos los programas que hay para los emprendedores y para fortalecer a los micro empresarios”, explica Michelle Guerrero, subsecretaría de Fomento Económico del gobierno de Baja California.

Por otro lado, la competitividad entre emprendedores está menos marcada en el país a comparación de Estados Unidos, lo que permite que los emprendedores comiencen a experimentar y cambiar sus modelos de negocio siempre que sea necesario.

Asimismo, Pablo Coballasi resalta que una de las características del emprendedor es crear un proyecto alrededor de la problemática y a su vez, generar riqueza, empleo y recaudación, pero para lograr el éxito, es necesario contar con más apoyo financiero.

“A pesar de que tenemos un gran ecosistema, todavía se puede hacer más grande y más rico para brindar más facilidades a los emprendedores”.

Óscar Garza, presidente de la Asociación Insutech México (AIM) y CEO de Journey Sports, invita a los emprendedores a arriesgarse a emprender, porque a pesar del trabajo extra que pueda presentarse, las recompensas son mucho mayores.

Aumenta el interés para invertir en México

Pablo Coballasi, explica que, en términos de inversión en el país, el panorama es positivo, debido a que este es el quinto año consecutivo en el que se rompe el récord de inversión extranjera directa.

Es decir, el año pasado se invirtió 6,000 millones de dólares en capital privado. “De 2023 a 2024, pasamos de invertir 2,500 millones a 6,000 millones de dólares, es decir un crecimiento del 130 por ciento”, comenta.

En cuanto a venture capital, relata que, durante la primera mitad del año pasado, se realizaron 80 transacciones, en las que se invirtieron 300 millones de dólares y para el corte del primer semestre de este año, la cifra aumentó, ya que hubo 110 transacciones y una inversión de 750 millones de dólares.

Por otra parte, el mercado mexicano se ha vuelto atractivo para otros países como Colombia, Chile y Argentina, de acuerdo con Óscar Garza.

Del mismo modo, explica que un punto interesante y positivo en los emprendedores es que quienes tienen mayor éxito, son aquellos que ya tienen años en el mercado y saben con certeza cuándo hay una oportunidad de negocio.

En este sentido, durante el panel también se puntualizó que los emprendedores mexicanos no buscan crear una nueva red social —como Mark Zuckerberg—, sino que entienden las problemáticas a nivel local y a partir de ello ven una oportunidad de negocio para emprender, que incluso puede tener impacto social.