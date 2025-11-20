La emprendedora que convierte vegetales en tortillas y pone a México en el mapa global

Lo que comenzó como un interés personal por la repostería y la alimentación saludable llevó a Mónica Rodríguez a crear Gaia Alimentos, una empresa mexicana que produce tortillas nutritivas y que este año fue reconocida internacionalmente con el Premio a Mujeres Emprendedoras 2025 otorgado por Fundación Bayer.

Su camino inició en las aulas, pero tomó fuerza al preguntarse ¿cómo lograr que los mexicanos consuman más vegetales sin modificar drásticamente sus hábitos?

La inquietud de emprender surgió tras una clase de sustentabilidad en la que Mónica desarrolló alimentos elaborados con proteína de grillos. Esa experiencia le permitió descubrir que era posible crear productos nutritivos, agradables al paladar y sostenibles.

Lugo de una investigación se dio cuenta que en la dieta de los mexicanos se incorporan pocos vegetales, a penas 123 gramos, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 400 gramos, lo equivalente a equivalente a una taza de verduras.

El siguiente pasó fue encontrar una vía para integrar estos nutrientes en la dieta diaria, y la respuesta se encontraba en uno de los alimentos más consumidos en el país: la tortilla. Así nació en 2023 en Mpnterrey, Gaia Alimentos, nombre inspirado en la diosa griega de la tierra.

La tortilla de Gaia

La totilla, de tonalidad verde, está hecha de nopal, espinacas, cilantro y una mezcla de vegetales, que aportan micronutrientes esenciales. Cada paquete de medio kilo contiene 47% de vegetales.

Mónica Rodríguez cuidó que el sabor fuera agradable al paladar, no sólo que aportar los nutrientes ideales. “Me fijé mucho en que fuera un alimento saludable, pero que supiera bien para hacer honor al paladar de los mexicanos”.

Detalla que la tortilla de Gaia contiene cuatro veces mayor fibra que la tortilla tradicional. “La fibra es un componente muy importante para nuestras dietas. La fibra afecta la microbiota y la microbiota impacta en la salud”.

De la cocina de casa a la tortillería

La producción de tortillas verdes inició en casa, con venta entre familiares y amigos, pero al poco tiempo comenzaron a llegar más pedidos, hasta que llegó uno de 5 kilos que no podía atender con sus propios recursos, porque no contaba con la maquinaria necesaria. Para cumplir el pedido acudió a una tortillería, donde le permitieron realizar la producción.

Hoy mantiene una alianza con ese negocio, dónde maquila la producción que al mes es de entre 40 y 80 kilos. Su visión es escalar la operación creando masa que pueda distribuirse a diversas tortillerías, lo que permitiría ampliar la presencia del producto y reducir el precio, que actualmente es de 50 pesos por medio kilo.

“Es un reto para la industria de alimentos el tener el balance entre el costo y la nutrición, pero México tienen muchos ingredientes buenos y que no son difícil de conseguir, como el nopal o garbanzo. Hay mucho potencial en los ingredientes que se hacen aquí y en la creación de nuevos productos”.

Un reconocimiento que abre puertas

Por su innovación Mónica fue reconocida con el Premio a Mujeres Emprendedoras 2025 de Fundación Bayer, iniciativa internacional que impulsa el emprendimiento femenino.

Asegura que le entusiasma representar a México en una competencia global y hacerlo con un producto tan emblemático como la tortilla. “Es una iniciativa que nos da visibilidad, no solo en Latinoamérica, también a nivel global, porque las mujeres son parte importante de la economía”.

El premio consistió en tres partes, la primera fue un viaje a Estambul para presentar el proyecto, donde Mónica conoció a otras emprendedoras y centros de investigación con los que inició relación para crear nuevos productos.

El segundo fue mentorías por parte de Impact Hub, que le ha permitido fortalecer la planeación y estructura del negocio. Finalmente, el tercer reconocimiento fue un premio monetario de 25,000 euros, que la emprendedora ha utilizado para realizar el registro de marca, rediseñar paquetes y campañas de marketing para impulsar el negocio.

A los emprendedores les dice que se atrevan a emprender y “piensen en el impcato que va a llegar a tener el producto o servicio si lo lanzan al mercado, o qué impacto se va a quedar la gente sin tener si es que no lanzan su producto al mercado”.